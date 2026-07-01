Partido de la Selección Mexicana vs. Ecuador rompió récord de rating en TelevisaUnivision

Un nuevo récord de audiencia se registró en la televisión mexicana para un juego de fútbol, durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana vs. Ecuador el 30 de junio de 2026.

La señal de TelevisaUnivision se confirma como la preferida para seguir el torneo mundialista. Es la más vista a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la ACAM, que es el organismo encargado de medir audiencias en México.

TelevisaUnivision alcanzó una nueva marca de audiencia en la transmisión del histórico encuentro donde México se llevó la victoria ante Ecuador. Este emocionante partido —marcado por la electrizante actuación de Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez— registró para la televisora de San Ángel un récord sin precedentes de 35.3 millones de espectadores: 28.4 millones en sus canales de TV y 6.9 millones a través de la plataforma ViX.

El ambiente mundialista ha rebasado las pantallas y se manifiesta en la concentración de miles de fanáticos en diversas plazas de todo el país, que también siguen la transmisión de TelevisaUnivision.

A la par de esta enorme convocatoria, el ingenio local ha acaparado las miradas del mundo con detalles entrañables como el Pato Merlín, el simpático e ingenioso patito que se volvió viral en redes sociales por pasear con sus tenis y su playera de la Selección Mexicana.

Con el país entero volcado y una escuadra nacional que ha demostrado su firme decisión de dejar todo en la cancha, la ilusión de la afición está legítimamente por las nubes, dejando en el aire la pregunta que ya inunda a todo el país y que hoy suena más real que nunca: "¿Y si sí?”.