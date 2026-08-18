Cinthia Aparicio APARECE LLORANDO: “estoy cerrando ciclos” y Alexis reacciona: “a mí me está yendo muy bien”

“Yo tengo silenciado que me salgan sus estados, sus historias, de la misma manera en que ella me tiene”.

Hace unos días, Cinthia Aparicio publicó una fotografía en la que aparece llorando y aunque también fue captada con otro hombre comprando muebles, la actriz de ‘Juegos de amor y poder’ reconoció que está enfrentado procesos difíciles.

“No es de un día bonito... es de uno de esos días en los que simplemente no podía más. Este último tiempo me ha tocado cerrar ciclos, reconstruirme, volver a empezar y aprender a conocerme desde otro lugar”, escribió.

Al tiempo, Aparicio dijo que mostrándose vulnerable buscaba crear un espacio en el que sus seguidores también pudieran hablar de sus momentos difíciles. Y aunque no habló de su exmarido, Alexis Ayala, sus seguidores sugirieron que se refería a él.

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Tan sólo unas horas después de la publicación de Cinthia, Alexis fue abordado por la prensa y al ser cuestionado manifestó:

“No he visto lo de las redes porque al final yo tengo silenciado que me salgan sus estados, sus historias, de la misma manera en que ella me tiene. No nos dejamos de seguir, ni mucho menos”.

Sobre una posible reconciliación, Ayala agregó: “Yo como digo siempre, respeto muchísimo mi pasado, pero mi pasado es mi pasado. Yo no estoy en su cabeza, no sé qué piense o qué haya publicado”.

Además, el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ confirmó que luego de tres meses de separación tras tres años de casados, no hay oportunidad de volver, no sin antes enviarle sus mejores deseos.

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“Todos vivimos nuestra vida como la tenemos que vivir; yo espero que le vaya muy bien, como espero que a mí me vaya muy bien”, compartió Alexis, y añadió: “Honestamente, estoy muy contento, me está yendo muy bien. Lo que sí puedo decir es que todos vivimos en una montaña rusa constante; ningún día es igual”, finalizó.