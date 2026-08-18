“Papá por Siempre” llega a México: la entrañable señora Doubtfire vuelve, ahora en un espectacular musical

Una de las historias familiares más recordadas regresa, pero esta vez cambia la pantalla grande por los escenarios. La señora Doubtfire está de vuelta con Papá por Siempre, la exitosa comedia musical que llegará a la Ciudad de México para una temporada especial.

Presentada por Gou Producciones, la puesta en escena se presentará del 18 al 23 de agosto en el Centro Cultural Teatro 1, llevando al público mexicano una adaptación musical de la querida historia que durante décadas ha conquistado a distintas generaciones.

La trama sigue a Daniel Hillard, un actor desempleado que atraviesa un complicado divorcio y está dispuesto a hacer lo necesario para continuar cerca de sus hijos. Después de perder su custodia, Daniel pone en marcha un plan tan arriesgado como divertido: transformarse en Efigenia Doubtfire, una amable niñera escocesa que logra entrar nuevamente a la vida de su familia.

Lo que inicialmente parece únicamente una estrategia para convivir con sus hijos termina convirtiéndose en una importante lección para el propio Daniel, quien poco a poco comienza a comprender el verdadero significado de la paternidad.

La historia combina algunos de los elementos que hicieron inolvidable a Papá por Siempre: humor, situaciones inesperadas, transformación, conflictos familiares y una enorme dosis de emoción. Pero en esta ocasión se suma la espectacularidad propia del teatro musical, con canciones, coreografías, vestuario y una producción diseñada para dar nueva vida a la famosa señora Doubtfire.

La puesta está basada en la dirección original de Jerry Zaks, cuatro veces ganador del premio Tony, y cuenta con libreto de Karey Kirkpatrick y John O’Farrell, además de música y letras de Wayne Kirkpatrick y Karey Kirkpatrick, el equipo nominado al Tony detrás de Something Rotten!

La producción también reúne a destacados creativos del teatro musical internacional en áreas como escenografía, vestuario, iluminación, sonido, maquillaje y coreografía.

Aunque han pasado décadas desde que el público conoció a la señora Doubtfire, el corazón de la historia permanece vigente: hasta dónde puede llegar un padre por permanecer cerca de sus hijos. Entre carcajadas y momentos conmovedores, Papá por Siempre habla también de divorcio, cambios familiares y segundas oportunidades, demostrando que incluso cuando una familia cambia de forma, los vínculos pueden permanecer.

Ahora el público mexicano tendrá la oportunidad de reencontrarse con este entrañable personaje durante una temporada que será breve: del 18 al 23 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.