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Pareja condujo con su hijo muerto en el asiento trasero CREYENDO QUE DORMÍA; tenía 31 años

Los padres del joven creían que lo dejaban descansar y cuando lo llamaron ya no recibieron respuesta.

Agosto 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Muerto-auto.jpg

Una joven murió en el asiento trasero de un carro mientras su padre conducía y su madre era copiloto.

Getty Images

Una familia condujo unos cien kilómetros por una ruta italiana en auto sin percatarse de que su hijo, que iba con ellos en el asiento trasero, había muerto. La víctima tenía 31 años.

Diarios locales recogen que los padres supusieron que el joven dormía mientras recorrían la autopista que conecta Turín con Piacenza.

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Primeros reportes indicaron que el hijo de la pareja sufrió un infarto y no logró pedir ayuda, y los padres nunca se dieron cuenta de la crisis cardiaca que sufría.

El matrimonio creyó que el prolongado silencio de su hijo era porque estaba descansando, ignorando que ya no mostraba signos vitales. Más adelante en el recorrido, lo llamaron sin obtener respuesta. En ese momento, sospecharon que algo no andaba bien por lo que decidieron frenar.

Entonces lo tocaron, lo sacudieron y, en ese momento se dieron cuenta de que había perdido el conocimiento y no tenía pulso. Llamaron al número de emergencias, pero ya era tarde.

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Un médico lo declaró muerto en cuanto lo revisó. Los padres explicaron que su hijo había pronunciado sus últimas palabras unos 100 kilómetros antes. Según lo informado, el hombre de 31 años sufría problemas cardíacos leves.

muerto autómovil Enfermedad Cardíaca
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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