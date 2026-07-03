Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

México contra Inglaterra también se juega con memes... y México va ganando

El quinto partido de México enfrenta a Carmen Salinas contra la Reina Isabel, a Mick Jagger contra Alex Lora, a Ximena Sariñana contra Ozzy Osbourne

Julio 02, 2026 • 
Alejandro Flores
memes mexico inglaterra.jpg

México contra Inglaterra

X / Getty Images

Entre Londres y Nueva York hay tantas similitudes que las llaman ciudades espejo.

Pero nadie contaba con que el partido de México contra Inglaterra nos hiciera descubrir que entre ambos países hay tantas similitudes culturales y artísticas que el internet se ha llenado de memes en los que se enfrentan versiones cantantes, actores, personajes de ficción y hasta estereotipos.
TE RECOMENDAMOS: Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecen, hacen fiesta y responden a Edna Monroy: ¿Cómo ves el karma?

Historias, novedades y secretos de la gran fiesta del fútbol

Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos

memoochoa--.jpg
Famosos
México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa
El video incluye imágenes del terremoto del 85 y de los goles más épicos de México
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
40 años de México 86: ¿Los boletos eran igual de caros que ahora para ver a la Selección Nacional?
Mayo 28, 2026
Famosos
¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?
Mayo 31, 2026
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Abril 09, 2026
Viral
Sorteo de la gran fiesta del fútbol: ¿En qué grupo quedó México y dónde jugará?
Diciembre 05, 2025
perro-bermudez-mundial.jpg
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la gran fiesta del fútbol
Diciembre 02, 2025
 · 
Edson Vázquez
mudial de fubtol vix.jpg
Famosos
¿Dónde y cómo se podrán ver en México los 104 partidos de la justa mundialista 2026?
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
seleccion mexicana el equipo tricolor (1).jpg
Famosos
“El equipo tricolor”, la canción del Mundial 86 que engañó a la afición con voces falsas de los seleccionados
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto estrella mexico 86.jpg
Famosos
40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

Los memes del partido México contra Inglaterra

Y surge entonces la duda de quién ganaría en una batalla entre la flamante directora de la casa Gryffindor, Minerva McGonagall, contra la nunca amada Bruja del 71.

O qué pasaría en un duelo de moda y glamur que enfrentara a la Reina Isabel II contra nuestra querida Carmen Salinas.

La lista parece interminable gracias a la creatividad de los usuarios de redes sociales que han enfrentado a Mick Jagger contra el legendario Alex Lora.

Y por supuesto, en el campo de la comedia, Jerónimo Ponce III (el irredento jefe de La Oficina) tiene un rival de peso completo: Rick Gervais con su personaje de David Brent.

El partido ha levantado una gran expectativa entre los aficionados mexicanos que sienten que el equipo dirigido por Javier Aguirre ha jugado lo suficientemente bien como para derrotar por primera vez en su historia a los ingleses en un partido oficial.

Y eso se ha trasladado al campo de los memes, en donde Juan Gabriel derrota a Freddy Mercury, lo cual es una comparación en la que los mexicanos aseguran que ganamos de calle.

Después de todo, aunque Mercury tiene el concierto en el estadio de Wembley, Juanga tiene uno en el estadio Neza 86 donde hasta hubo portazo; y por supuesto los que hizo en Bellas Artes.

El partido es este domingo a las 18:00 y la transmisión se podrá ver por ViX.

Selección Mexicana inglaterra memes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Nicole-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez niega pelea entre sus hijos, pero Nicole lo desmiente y CONFIRMA RUPTURA de 6 años
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
luis miguel fotos
Famosos
Luis Miguel hace VISITA RELÁMPAGO a la CDMX: así luce tras someterse a cirugía de corazón
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-German-Lizarraga.jpg
Famosos
La pesadilla de Germán Lizárraga se repite: vuelve a despedirse de otro de sus hijos
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
masterchef (5).jpg
Famosos
¡Pati Chapoy tenía razon! Más sabotajes en MasterChef: “Que se infarte mi perrita si miento”
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
Divorcio-Frankie-Muniz.jpg
Hollywood
‘Malcolm el de en medio’ anuncia SU DIVORCIO tras 10 años casado y un hijo en común
El actor dijo que a pesar del rompimiento seguirá unido a la madre de su hijo y que tienen proyectos en común.
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Topolino.jpg
Viral
Detienen a dueña de cafetería que S3CUESTRÓ a su novio y pidió 5 millones de rescate; estuvo prófuga 12 años
La empresaria de Puebla es sobrina de los dueños de la franquicia Italian Coffee.
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
nawat fatima bosch.jpg
Famosos
Nawat Itsaragrisil retoma burlas contra Fátima Bosch y ella le responde con un meme
El pleito entre el empresario y la modelo mexicana comenzaron en Miss Universo 2025
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores
mexico inglaterra boletos.jpg
Famosos
Los boletos para el partido de México - Inglaterra ya son más caros que los del Super Bowl
La reventa en sitios regulados tiene boletos para el quinto partido de México con precios exorbitantes
Julio 02, 2026
 · 
Alejandro Flores