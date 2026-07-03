México contra Inglaterra también se juega con memes... y México va ganando

Entre Londres y Nueva York hay tantas similitudes que las llaman ciudades espejo.

Pero nadie contaba con que el partido de México contra Inglaterra nos hiciera descubrir que entre ambos países hay tantas similitudes culturales y artísticas que el internet se ha llenado de memes en los que se enfrentan versiones cantantes, actores, personajes de ficción y hasta estereotipos.

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Los memes del partido México contra Inglaterra

Y surge entonces la duda de quién ganaría en una batalla entre la flamante directora de la casa Gryffindor, Minerva McGonagall, contra la nunca amada Bruja del 71.

El verdadero duelo México contra Inglaterra



#KornUFO pic.twitter.com/CTfKxp5X5c — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) July 2, 2026

O qué pasaría en un duelo de moda y glamur que enfrentara a la Reina Isabel II contra nuestra querida Carmen Salinas.

La lista parece interminable gracias a la creatividad de los usuarios de redes sociales que han enfrentado a Mick Jagger contra el legendario Alex Lora.

Y por supuesto, en el campo de la comedia, Jerónimo Ponce III (el irredento jefe de La Oficina) tiene un rival de peso completo: Rick Gervais con su personaje de David Brent.

El partido ha levantado una gran expectativa entre los aficionados mexicanos que sienten que el equipo dirigido por Javier Aguirre ha jugado lo suficientemente bien como para derrotar por primera vez en su historia a los ingleses en un partido oficial.

Y eso se ha trasladado al campo de los memes, en donde Juan Gabriel derrota a Freddy Mercury, lo cual es una comparación en la que los mexicanos aseguran que ganamos de calle.

Alguien haga el meme Sean Connery vs Mauricio Garcés, ambos en bata, por favor 🙏🏻 pic.twitter.com/EetnwMgIuM — Ily Lemon 🍋🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇴🇩🇪 (@Ilianalimon) July 2, 2026

Después de todo, aunque Mercury tiene el concierto en el estadio de Wembley, Juanga tiene uno en el estadio Neza 86 donde hasta hubo portazo; y por supuesto los que hizo en Bellas Artes.

Quién fue? JAJAJAJAJA pic.twitter.com/X5a0TExeCf — 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐚 ☽ (@meelrazoo) July 2, 2026

El partido es este domingo a las 18:00 y la transmisión se podrá ver por ViX.

