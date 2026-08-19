Flor Vigna critica el nivel de producción de La Casa de los Famosos México: “No se ve caro, se ve muerto de hambre”

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ha recibido críticas en redes sociales del público y también desde dentro, como ocurrió con Flor Vigna.

Si bien una parte del público quiere conflicto, pero a la vez lo evita cuando tiene oportunidad de votar vía el canal de WhatsApp oficial, como criticó Wendy Guevara, otra parte del público apoya lo que está ocurriendo dentro del reality show.

Sin embargo, parece que ni los habitantes están contentos con el resultado, o al menos así lo expresó Flor Vigna en una conversación con Yanet García. Las cámaras las captaron mientras ocurría la gala del martes 18 de agosto, y aunque bajaron el volumen de Flor, sí se alcanzó a escuchar una parte de su argumento.

Y es que luego de que Luis Chaparro ganó la moneda del destino que le trajo el beneficio de nominar a un habitante más, fue llamado al confesionario. El resto de habitantes vieron un fragmento de ese momento, y tal parece que esa imagen no fue del agrado de Flor Vigna.

La influencer dijo que la producción de La Casa de los Famosos México no se ve “de élite”, como ella pensaba.

“El producto en sí, pensé que se veía más caro. El producto, se le dice al reality en sí, pensé que se veía más caro, se ve más muerto de hambre...”, dijo Flor Vigna.

Yanet García no le entendió primero, pero luego Flor intentó explicarle: “Más caro, más élite. Siento que el confesionario...”, pero en ese momento se le dejó de escuchar.

Qué ironía tan evidente.



Flor Vigna, quien claramente no destaca por su estilo, su vestuario ni por un tinte cuidado, se permite criticar la estética de La Casa de los Famosos diciendo que “se ve de muertos de hambre y no se ve caro”.



Cuando alguien cuestiona la calidad visual… pic.twitter.com/8o0NKXuPV8 — Adriana Puente (@puenteadriana88) August 19, 2026

El público no tardó en reaccionar. Unos creen que Flor dice la verdad, mientras otros destacan que antes de criticar la calidad visual de La Casa de los Famosos México, debería cuidar la imagen personal de ella misma.

Otros más creen que ese comentario le costará ser eliminada el próximo domingo. ¿Será?

buenas noches público por estar del lado correcto, del lado de mamá Flor Vigna #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/zV6eF1mcRg — val (@valgarcilazos) August 19, 2026

“Hasta aquí llega mi apoyo a Flor Vigna. No sé habla mal del país que te está dando de tragar”, escribió alguien en X.