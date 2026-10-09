Mamá de ‘Los Cuates’ que atacaron escuela de Torreón se queda SIN CUATRO HIJOS: DIF le quita a sus otros hijos

La tragedia ocurrida en la Secundaria General 13 de Torreón ha tomado un giro más que terrible para la madre de “los cuates”, pues la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) dio a conocer que le quitó a sus otros dos hijos.

Aunque la medida es temporal, según indican, los menores de 9 y 10 años fueron separados de su entorno familiar al detectar omisión de cuidados.

Los hermanitos de los jóvenes atacantes quedaron bajo resguardo del DIF Torreón, mientas que las autoridades realizan evaluaciones par determinar si existen condiciones que permitan una futura reunificación.

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En tanto, la subprocuradora de PRONNIF explicó que la medida busca proteger a los niños, quienes presentan afectaciones emocionales por el ataque ocurrido el pasado 2 de octubre, cuando sus hermanos presuntamente le quitaron la vida a una subdirectora e hirieron a otros más.

La situación representa otro duro golpe para la madre de los acusados, quien anteriormente denunció amenazas contra su familia, tuvo que abandonar su vivienda y perdió su empleo tras los acontecimientos.

Mientras Carlos y David ’N’ permanecen en prisión preventiva, sus dos hermanos menores recibirán atención psicológica y acompañamiento especializado.

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La madre también será atendida emocionalmente para evaluar las condiciones que eventualmente permitan recuperar la convivencia con sus hijos.