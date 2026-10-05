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Hasta 60 años podrían pasar en prisión LOS GEMELOS que atacaron una secundaria en Torreón

Los hermanos son señalados por el asesinato de la subdirectora donde estudiaban y por herir con cuchillos, hachas y petardos a cuatro personas más.

Octubre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gemelos-Torreon.jpg

Los gemelos de Torreón que atacaron la secundaria donde estudiaban podrían alcanzar 60 años de prisión.

Especial

Carlos y David, los dos hermanos detenidos por el ataque en la Secundaria 13 de ‘La Unión’ en Torreón, Coahuila, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Los jóvenes permanecerán en prisión preventiva.

‘Los Cuates’, como también se les conoce, serían responsables del homicidio de Neri Edith Nevárez, con las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña.

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El Ministerio Público ordenó prisión preventiva justificada para los hermanos y concedió seis meses para la investigación complementaria.

En tanto, el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado dijo que los mellizos de 18 años serán juzgados como mayores de edad y podrían alcanzar una pena de 60 años de prisión.

Los hermanos, exalumnos de la secundaria donde ocurrió el ataque, fueron detenidos después de ingresar al plantel y agredir con armas blancas a personal y estudiantes.

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gemelos Coahuila Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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