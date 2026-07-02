Detienen a dueña de cafetería que S3CUESTRÓ a su novio y pidió 5 millones de rescate; estuvo prófuga 12 años

La empresaria poblana Francesca Marilisa ’N’, dueña de cafetería y heladerías ’Topolino’, fue detenida por el presunto secuestro de su expareja ocurrido en 2014. La mujer fue arrestada en Atlixco, en Puebla, 12 años después del caso.

La Fiscalía General de Puebla la detuvo cuando se presentó a una diligencia relacionada con un juicio por pensión alimenticia.

Además de pertenecer a una reconocida familia empresarial poblana, Francesca es sobrina de Domingo Minutti, uno de los dueños de la franquicia Italian Coffee y de Benjamín Minutti, director del Instituto Tecnológico Superior de Atilxco.

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Medios locales recogen que, en los últimos años, la detenida había seguido con sus actividades empresariales y viajando entre México e Italia, pese a que había una orden de aprehensión en su contra desde hace más de una década.

El secuestro por el que se le acusa ocurrió en febrero de 2014, cuando cinco personas fueron detenidas por privar de su libertad a Javier ’N’, de 26 años y originario de Chipilo, el cual fue fundado por migrantes italianos.

En aquel momento se dio a conocer que una expareja había contratado cuatro hombres para que lo golpearan tras su rompimiento, pero después hubo un cambio de planes y decidieron secuestrarlo y pedir un rescate de 5 millones de pesos.

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La Fiscalía manejó la versión de que la víctima había sido pareja de otra mujer, pero medios locales divulgaron que realmente quien había contratado a los golpeadores era Francesca Marilisa pues Javier ’N’ había sido su novio y que desde entonces se emitió una orden de aprehensión en su contra, misma que se ejecutó hasta ahora.