Joven muere trágicamente tras comer PASTEL ENVENENADO; fue enviado por su mejor amiga de forma anónima

“Un regalo para la chica más hermosa que vi jamás”.

Existe terrible conmoción por el caso de una adolescente de 17 años que murió tras comer un pastel que recibió en su casa como un aparente obsequio anónimo. Los hechos ocurrieron en Brasil y las autoridades ya identificaron a una menor de edad como presunta responsable.

La víctima fue identificada como Ana Luiza de Oliveira Neves, una estudiante de preparatoria, quien recibió el postre mediante un servicio de reparto de alimentos.

El pastel estaba acompañado de una nota con un mensaje que decía: “Un regalo para la chica más hermosa que vi jamás”, por lo que de acuerdo la información difundida, la joven creyó que se trataba de un detalle enviado por un admirador secreto.

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De acuerdo a la investigación, Ana Luiza consumió parte del pastel poco después de recibirlo. Y minutos después comenzó a presentar malestares físicos como vómito y otros síntomas compatibles con una intoxicación.

En tanto, su familia la llevó a un hospital para que fuera atendida de emergencia. Tras permanecer en observación, la chica fue dada de alta, sin embargo, horas después se estado de salud volvió a deteriorarse. Fue llevada de nuevo al médico, donde finalmente perdió la vida.

Las autoridades brasileñas ordenaron estudios periciales para determinar la causa del deceso y confirmar la sustancia que habría provocado el envenenamiento.

Y como parte de las investigaciones, la policía analizó registros de cámaras de seguridad, la información proporcionada por el repartidor y otros indicios que permitieron identificar a una adolescente cercana a la víctima, su aparente mejor amiga, quien es la presunta responsable del envío.

Asimismo, las autoridades dicen que la menor confesó en los primero interrogatorios y señaló que actuó motivada por celos a Ana Luiza.

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La policía también investiga la forma en que fue obtenida la sustancia tóxica que presuntamente fue colocada sobre el postre, así como el proceso mediante el cual fue preparado y enviado.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan establecer con precisión la cadena de hechos y confirmar todos los elementos relacionados con la intoxicación.