Fiscalía de Colombia incauta propiedades de Charlie Zaa; habría ayudado a LAVAR DINERO

“El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite”.

Las autoridades colombianas incautaron cuatro propiedades valuadas en unos 14.1 millones de dólares de Charlie Zaa, esto como parte de una investigación que busca aclarar si fueron adquiridos con recursos lícitos.

Y es que al cantante lo vinculan con las Autodefensas Unicas de Colombia (AUC).

“Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima)”, expresó la Fiscalía en un comunicado.

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La investigación sostiene que un excomandante de las autodefensas pudo haber recurrido a terceros -entre ellos el intérprete- para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles a fin de ocultar el origen de los recursos.

Charlie Zaa, nombre artístico de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, es uno de los intérpretes de boleros más reconocidos de Colombia. Alcanzó la fama a finales de la década de 1990 con álbumes como ‘Sentimientos’ y ‘Un segundo sentimiento’, que vendieron millones de copias en América Latina.

La investigación sobre el dinero de las autodefensas comenzó en julio de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó las primeras medidas cautelares sobre bienes del intérprete de boleros, como parte de un proceso de extinción de dominio.

En ese momento, la Fiscalía señaló que las propiedades podrían haber sido adquiridas con recursos del Bloque Tolima de las AUC y utilizadas posteriormente para el lavado de dinero.

El Bloque Tolima operó entre 1998 y 2005 y, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, estuvo implicado en al menos 20 masacres, 270 asesinatos colectivos y más de 180 desapariciones forzadas.

Tras conocerse la investigación el año pasado, Charlie Zaa rechazó los señalamientos y pidió respeto a su presunción de inocencia.

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Ahora, el cantante emitió un comunicado en el que expresa que : “El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio”, expresó Zaa.