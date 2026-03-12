Suscríbete
Hermana de Selena DEMANDA a Shein por vender ropa y accesorios con el rostro de la cantante

La familia Quintanilla le reclama a la marca las ganancias que han obtenido.

Marzo 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Suzette-Selena-Quintanilla.jpg

Suzette Quintanilla demandó a Shein.

Getty Images

Suzette Quintanilla, hermana de la fallecida cantante Selena, acaba de demandar a la popular compañía Shein por, presuntamente, vender ropa con el rostro de la desaparecida intérprete sin autorización.

De acuerdo a documentos judiciales, la empresa ha usado la imagen de Selena en prendas de vestir y accesorios que ofertan en su sitio web sin haber solicitado permiso a Q-Productions, compañía familiar y dueña de los derechos del nombre e imagen.

Según TMZ, en el expediente se asegura que en agosto pasado, la familia Quintanilla envió una carta a través de su compañía para exigir a Shein que retiren los productos del mercado, sin embargo ignoraron la solicitud y continuaron vendiendo su mercancía.

Reportes también mencionan que la demanda no sólo pretende que se detenga la comercialización de la ropa y accesorios, sino que también reclama todas las ganancias que han obtenido de Quintanilla, además de otros daños.

Selena Quintanilla fue una de las figuras más influyentes de la música latina de los años 90. La intérprete murió en 1995, a los 23 años, luego de que Yolanda Saldívar, amiga y gerente de sus botiques de ropa, le disparara.

Hasta el momento, Shein no ha respondido de forma pública a la demanda.

Selena Quintanilla
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
