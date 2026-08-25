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Le diagnostican cáncer, le quitan útero, ovarios y trompas… luego descubren que era biopsia DE OTRA MUJER

Una mujer fue víctima de estudios mal etiquetados que derivaron en operaciones y quimioterapia, además de depresión.

Agosto 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Biopsia-erronea.jpg

A la mujer le quitaron el útero, los ovarios y las trompas por unos análisis erróneos.

Getty Images

“Incluso empecé a hacer planes funerarios con ellos para que supieran que, si no lo consigo, esto es lo que quiero que se haga”.

Una mujer en Atlanta fue diagnosticada erróneamente con cáncer y tras ser sometida a diversas histerectomías, un análisis desveló que los médicos leyeron la biopsia de otra paciente.

A Cassandra Barkdale le quitaron el útero, los ovarios y las trompas.

Ante el difícil panorama, ella y sus abogados presentaron una demanda alegando que la confusionismos provocó la cirugía y meses de dolor físico y emocional.

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Según la demanda, una muestra de tejido de otra paciente fue etiquetada erróneamente, por ello, a sus 43 años a Cassandra le practicaron una histerectomía y luego recibió quimioterapia.

Y aunque no está claro cómo se produjo la confusión, a Barkdale le informaron que un análisis de ADN mostraba una forma agresiva de cáncer de endometrio uterino.

“Ella acudió a ‘Kaiser Permanente’ buscando respuestas y se marchó con un diagnóstico que no le correspondía. Y cada paso que se dio después se basó en información errónea”, declaró su abogada, Shannan Young.

A principios de 2025, Barksdale acudió al Centro Médico Kaiser Permanente Southwood en Jonesboro, Georgia, para recibir tratamiento por sangrado abundante y fibromas.

Barksdale contó que, tras recibir los resultados de la biopsia, vivió durante meses creyendo que tenía un tipo de cáncer agresivo, lo que la sumió a ella y a sus hijos en una profunda depresión.

“Incluso empecé a hacer planes funerarios con ellos para que supieran que, si no lo consigo, esto es lo que quiero que se haga”, dijo Barksdale.
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Los representantes de ‘Kaiser Permanente’ escribieron en un comunicado que “la Sra. Barksdale no debería haber tenido que pasar por esto”.

falso diagnóstico histerectomía cáncer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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