Le diagnostican cáncer, le quitan útero, ovarios y trompas… luego descubren que era biopsia DE OTRA MUJER

“Incluso empecé a hacer planes funerarios con ellos para que supieran que, si no lo consigo, esto es lo que quiero que se haga”.

Una mujer en Atlanta fue diagnosticada erróneamente con cáncer y tras ser sometida a diversas histerectomías, un análisis desveló que los médicos leyeron la biopsia de otra paciente.

A Cassandra Barkdale le quitaron el útero, los ovarios y las trompas.

Ante el difícil panorama, ella y sus abogados presentaron una demanda alegando que la confusionismos provocó la cirugía y meses de dolor físico y emocional.

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Según la demanda, una muestra de tejido de otra paciente fue etiquetada erróneamente, por ello, a sus 43 años a Cassandra le practicaron una histerectomía y luego recibió quimioterapia.

Y aunque no está claro cómo se produjo la confusión, a Barkdale le informaron que un análisis de ADN mostraba una forma agresiva de cáncer de endometrio uterino.

“Ella acudió a ‘Kaiser Permanente’ buscando respuestas y se marchó con un diagnóstico que no le correspondía. Y cada paso que se dio después se basó en información errónea”, declaró su abogada, Shannan Young.

A principios de 2025, Barksdale acudió al Centro Médico Kaiser Permanente Southwood en Jonesboro, Georgia, para recibir tratamiento por sangrado abundante y fibromas.

Barksdale contó que, tras recibir los resultados de la biopsia, vivió durante meses creyendo que tenía un tipo de cáncer agresivo, lo que la sumió a ella y a sus hijos en una profunda depresión.

“Incluso empecé a hacer planes funerarios con ellos para que supieran que, si no lo consigo, esto es lo que quiero que se haga”, dijo Barksdale.

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Los representantes de ‘Kaiser Permanente’ escribieron en un comunicado que “la Sra. Barksdale no debería haber tenido que pasar por esto”.