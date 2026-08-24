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Rating de la Cuarta gala de eliminación mantuvo a La Casa de los Famosos México como lo más visto a nivel nacional

Los números mantienen al reality como la opción predilecta del público.

Agosto 24, 2026 • 
TVyNovelas
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La Casa de los Famosos México

José Luis Ramos

Pasó de todo en la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México y el rating confirma que se mantiene como la emisión número 1 de la programación dominical a nivel nacional, al registrar un alcance de más de 11.8 millones de personas.

En su cuarta Gala de Eliminación, el programa se mantiene como la emisión número 1 de la programación dominical a nivel nacional, al registrar un alcance de más de 11.8 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM*.

El pasado domingo, la gala en la que Moisés Peñaloza fue eliminado y tuvo que abandonar la casa, superó a su competencia por más de 84%.

La Casa de los Famosos México es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La conducción de LCDLFMx está a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, en sus emisiones por las estrellas y Canal 5. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conducen las pre-galas y post-galas.

¿Qué les dijo Galilea Montijo a los habitantes?

En lugar del Posicionamiento con todos los habitantes, Galilea Montijo prefirió cuestionar solo a los habitantes nominados, pero eso derivó en verdaderos posicionamientos donde se quitaron las máscaras.

Esto ocurrió después de que les mostró los comentarios del público, con la intención de invitarlos a tener un verdadero espíritu de competencia.

La Casa de los Famosos México rating
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