Lupillo Rivera AHOGADO EN ALCOHOL a dos días del anuncio del fin de su noviazgo y cancelación de su boda

“Sí, la relación mía y de Taina acaba de llegar a su fin, ya un tiempo tratando de solucionar, buscar una solución y pues no se pudo dar”.

Hace un par de días, Taina Pimentel publicó un comunicado en sus redes sociales en donde anunciaba el fin de su relación y compromiso con Lupillo Rivera.

“Hoy quiero compartir que he tomado la decisión de cerrar una etapa muy importante de mi vida. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones. Me quedo con los momentos vividos, con lo aprendido y con todo aquello que alguna vez nos hizo felices”, compartió la dominicana.

Y añadió que “en este momento sólo deseo transitar este proceso con tranquilidad y rodeada del amor de las personas que me quieren”.

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En tanto, ya salió a hablar ‘El Toro del Corrido’, luego de que no se había pronunciado. Y ante las cámaras de ‘Despierta América’, confirmo el truene.

“Sí, la relación mía y de Taina acaba de llegar a su fin, ya un tiempo tratando de solucionar, buscar una solución y pues no se pudo dar”, dijo Rivera.

También indicó que la distancia jugó un papel importante: “Fue una mujer que quise mucho y creo se lo demostré y traté de hacer bien las cosas, y la distancia nos afectó, la verdad”, se sinceró.

Y aunque la ruptura es definitiva, Lupillo dejó la puerta abierta expresando que no sabe lo que pueda suceder en un futuro entre ellos.

“No sabes cómo dé vueltas la vida, que nos volvamos a encontrar… Nos quisimos mucho, creo que los dos nos dimos amor del bueno y pues puede pasar algo, no sabe uno”, concluyó.

Lo bajan borracho de un concierto

Aunque el cantante se mostró tranquilo ante el fin de su noviazgo y compromiso, todo indicaría que sigue sufriendo. Y es que Lupillo Rivera formaba parte del ’90’s Corridos Tour’ pero tuvieron que limitar su participación tras su evidente estado inconveniente.

En redes sociales, asistentes lo grabaron y destacaron que se encontraba “ahogado de borracho”, razón por la que no le permitieron continuar cantando.

De hecho, se observa en los clips cómo entre tres hombres lo abrazan y lo llevan detrás del escenario aunque se oponía a irse. Y mientras lo sacaban iba bebiendo de una botella de tequila.

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Hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre su limitada participación en el ’90’s Corridos Tour’.