Jenni Rivera, Doña Lucha y Paola Suárez FARMEAN AURA en los memes más divertidos

En redes sociales y espacios donde hay jóvenes, la tendencia viral es el fenómeno de “farmear aura”, que ya derivó en memes y recuperación de videos de antaño donde otros famosos hacían lo mismo que ahora tiene otro nombre.

Y es que en internet está vigente “farmear aura”, que proviene de la acumulación de logros en videojuegos, pero que ahora se refiere a la acumulación de carisma, presencia y brillo en el mundo real.

Las batallas de aura en escuelas y plazas públicas muestran a jóvenes enfrentándose con movimientos que generalmente serían vergonzosos, pero que añaden a su aura, a la seguridad y magnetismo que proyectan al resto.

¿Has escuchado “#farmearaura”? 👀 La expresión viene de los videojuegos: “#farmear” es acumular recursos y “#aura” representa carisma, estilo o seguridad. En redes, significa hacer algo que te haga ver más interesante o admirado. Si haces el ridículo… ¡perdiste aura! 😂#Viral pic.twitter.com/hsPCyDYh6N — ForoCuatroTv (@ForoCuatroTV) August 18, 2026

Gestos, respuestas, bailes o acciones hechas, suman puntos simbólicos, pero que antes podían ser parte de coreografías o sketches cómicos, como el de un capítulo de “María de todos Los Ángeles”.

Paola Suárez entró al trend viral y en una reciente transmisión en su canal de YouTube, retó a un jovencito con sus pasos de su canción “2, 3 trucos”.

yo dándolo todo en mi primer batalla de aura: pic.twitter.com/f1NxsHxE3y — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) August 21, 2026

En redes sociales recordaron a Jenni Rivera en sus conciertos, solo que las groserías que decía con ademanes, ahora podrían considerarse como parte de su aura.

Michael Jackson ya lo hacía también, en sus videos musicales y conciertos. Solo que antes lo llamaban coreografía:

Michael Jackson ya farmeaba aura 35 años antes de que se inventara.. pic.twitter.com/XzSCaPbIda — martin cortes radall (@mcradall) August 21, 2026

Mario Bezares y Paco Stanley también farmeaban aura en los años 90, aunque en ese entonces solo lo conocían como “Gallinazo”...

Las pioneras y verdaderas reinas del farmeo de aura. pic.twitter.com/K86Kl9kPvR — • Branes • (@briesgamb) August 21, 2026