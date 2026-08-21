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Jenni Rivera, Doña Lucha y Paola Suárez FARMEAN AURA en los memes más divertidos

La nueva tendencia viral ya se hacía por distintas estrellas, solo que no se le llamaba así...

Agosto 21, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Farmear aura

En redes sociales y espacios donde hay jóvenes, la tendencia viral es el fenómeno de “farmear aura”, que ya derivó en memes y recuperación de videos de antaño donde otros famosos hacían lo mismo que ahora tiene otro nombre.

Y es que en internet está vigente “farmear aura”, que proviene de la acumulación de logros en videojuegos, pero que ahora se refiere a la acumulación de carisma, presencia y brillo en el mundo real.

Las batallas de aura en escuelas y plazas públicas muestran a jóvenes enfrentándose con movimientos que generalmente serían vergonzosos, pero que añaden a su aura, a la seguridad y magnetismo que proyectan al resto.

Gestos, respuestas, bailes o acciones hechas, suman puntos simbólicos, pero que antes podían ser parte de coreografías o sketches cómicos, como el de un capítulo de “María de todos Los Ángeles”.

Paola Suárez entró al trend viral y en una reciente transmisión en su canal de YouTube, retó a un jovencito con sus pasos de su canción “2, 3 trucos”.

En redes sociales recordaron a Jenni Rivera en sus conciertos, solo que las groserías que decía con ademanes, ahora podrían considerarse como parte de su aura.

Michael Jackson ya lo hacía también, en sus videos musicales y conciertos. Solo que antes lo llamaban coreografía:

Mario Bezares y Paco Stanley también farmeaban aura en los años 90, aunque en ese entonces solo lo conocían como “Gallinazo”...

@hugopaleta

#farmear #aura #batalla #farmearaura

♬ sonido original - Roger Max Calderon C

VIRAL Farmear aura
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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