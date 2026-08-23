Futbolista de 25 años muere tras colapsar en pleno partido

El jugador portugués Quevin Castro llevaba cinco años luchando por entrar al futbol de primera linea.

Ya había jugado algunos partidos de la Liga Pemier de Inglaterra, incluyendo un juego contra el Arsenal, y luego tuvo varios traspasos entre equipos ingleses de esa misma división.

Sin embargo, desde el año pasado tuvo algunas lesiones que detuvieron su carrera y en 2026 apenas estaba retomando el ritmo de futbol de primer nivel.

Para el cierre de año firmó contrato con el Real Sport Clube, en su natal Portugal.

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¿Cómo murió el fubtolista Quevin Castro?

Se preparaba de manera ardua para comenzar la temporada pero el destino fue otro muy distinto y se cumplió este sábado: murió en un hospital al que fue trasladado luego de sufrir un desmayo en el campo.

ESPN lo reportó así:

“Quevin se desplomó el sábado durante un partido amistoso entre su actual club, el Real Sport Clube, de la tercera división portuguesa, y la Estrella da Amadora, y posteriormente falleció en el hospital”.

El West Bromwich Albion, equipo en el que jugó la mayor parte de su carrera en Inglaterra, emitió un comunicado:

“En el West Bromwich Albion estamos desolados al enterarnos del fallecimiento prematuro de Quevin Castro, de tan solo 25 años.

Todos en el Albion acompañamos a los seres queridos de Quevin en estos momentos tan difíciles”.

El Albion informó también que rendirá un homenaje a Quevin: detendrá su partido del domingo justo al minuto 25 (para coincidir con la edad del futbolista) para dedicarle un minuto de aplausos.