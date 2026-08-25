¡Llegó la mudanza! ¿Quiénes fueron elegidos por el público como MUEBLES de La Casa de los Famosos México?

Se cumplió. Ser un mueble tiene consecuencias en La Casa de los Famosos México, y la producción ya lo hizo realidad en la gala del lunes 24 de agosto.

A través de una votación en el canal de WhatsApp oficial el público votó por quiénes no están comprometidos con la competencia y son muebles dentro de La Casa.

Previo a los resultados finales, Memo Schutz y Luis Chaparro apostaron a que ambos serían votados como muebles dentro de La Casa.

Por su parte, Flor Vigna aseguró que prefería irse de La Casa que pelearse y entrar en conflictos.

¿Quiénes fueron elegidos por el público como MUEBLES?

-Luis Chaparro

-Yanet Garcia

-Ese Pérez

Debido a que había ganado su pase a la semifinal de la prueba de líder, tuvo que ceder su lugar a otro habitante: Memo Schutz.

“EL EXILIO NO ES UN PREMIO... Es un paso más en la cuerda floja, en la lista de consecuencias de ser mueble”, sentenció Diego de Erice.

¿Cómo reaccionaron los otros habitantes?

“Es su cumpleaños y estaba peleando para la semifinal. Ayer le fue muy mal”, dijo Yahir.

“Qué poca, pero bueno. Nos van a traer a pan y reata”, dijo Aldo, y remató: “Yanet sí es un mueble, ni siquiera le oigo cuando habla. Luis, entiendo, es muy callado, pero como quiera sigue siendo una personalidad callada, a comparación del resto”.

“Ese no es un mueble”, dijo Mariana Ochoa.

“Es que me imagino que el público no lo quiere”, dijo Cynthia Klitbo.