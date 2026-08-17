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Nieto les dio agua de limón con clonazepam a sus abuelos y su padre; los m4tó para quedarse CON LA HERENCIA

El gobernador de San Luis Potosí reveló que el hombre “los enterró casi vivos” para quedarse con sus bienes.

Agosto 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Abuelos fueron drogados junto a su hijo por su nieto para quedarse con su herencia.

IA

“El problema es que este tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, son intramuros y la autoridad no puede saber lo que está pasando al interior de las casas”.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reveló más detalles sobre el hombre que asesinó a sus abuelos y a su padre en Santa Maria del Río. El criminal les habría ofrecido clonazepam en el agua de limón, por lo que se quedaron dormidos y así “casi vivos” los enterró, con la intención de quedarse con sus terrenos.

Gallardo Cardona indicó que “el señor ’N’, quien se reporta como enfermo mental, pues yo digo que en este caso ya no cabe esa palabra ¿Verdad?, pues esta persona les dio clonazepam que es un medicamento controlado para jetearse, se los dio a sus abuelitos y a su papá en el agua de limón para la cena y los mandó a dormir de más”.

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Añadió que buscaba quedarse con la casa en donde habitaban, así como dinero que tenían los abuelos. Pero no sólo eso, sino que él mismo manipuló los cuerpos y los enterró en un predio, para luego reportarlos como desaparecidos.

El mandatario dijo que no sabe si esto tiene que ver realmente con una enfermedad mental o es producto de la ambición.

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Finalmente refirió que tras varios interrogatorios, la propia persona confesó el crimen y guió a los elementos de la policía de investigación al predio en donde se encontraban enterrados los cuerpos “el problema es que este tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, son intramuros y la autoridad no puede saber lo que está pasando al interior de las casas, esto es una tarea que tienen que atender las propias familias”, concluyó.

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drogas Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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