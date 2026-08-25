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La pícara soñadora: Quién es quien en la nueva versión de M-Drama con Abril Di Yorio y Darío Duque

Te presentamos a parte del elenco que conforma la nueva versión del clásico con Mariana Levy y Eduardo Palomo.

Agosto 24, 2026 • 
Nayib Canaán
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La pícara soñadora

José Luis Ramos

El sueño continúa... sin olvidar a Mariana Levy y Eduardo Palomo, que la convirtieron en un clásico. Ahora, ‘La pícara soñadora’ está al aire con Abril Di Yorio y Darío Duque, quienes enciendan nuevamente la pantalla.

La nueva versión de “La pícara soñadora” llega este 24 de agosto a las 7pm por Canal 5 y ViX.

Abril está lista para esta oportunidad, mientras Darío todavía intenta asimilarlo: “Todavía no me lo creo. Una cosa es grabarla, otra cosa es verla al aire y ver todo el trabajo de todos y de uno mismo”.

Quizá se encuentren las dos emociones que acompañan este estreno: la de quienes volverán a escuchar un nombre que les resulta familiar y sentirán que, por un instante, el tiempo retrocede, y la de quienes descubrirán por primera vez a Lupita y Carlos y podrán hacer suya una historia que para otros ya forma parte de sus recuerdos.

Porque los clásicos no regresan para competir con el pasado. Regresan para demostrar que todavía tienen algo qué decir.

¿Quién es quién en La pícara soñadora?

ABRIL DI YORIO - LUPITA LÓPEZ
Vive en secreto en la tienda departamental donde trabaja. Entre enredos y peleas se enamora de un compañero, sin saber que es Alfredo Rochild.

DARÍO DUQUE - ALFREDO ROCHILD
Heredero de una de las familias más importantes. Se la pasa de fiesta y no ha encontrado su objetivo de vida. Pero al conocer a Lupita se inspira para ser una mejor persona.

MARIA JOSÉ DE LA CRUZ - BÁRBARA
Se obsesiona con Alfredo y está dispuesta a todo.

MARIELA RUEDA - CARLA
Compite con Lupita por ser gerente.

ALEXA ARCHUNDIA - GIOVANA
Prometida por conveniencia de Alfredo.

FERNANDO MITRE - CARLOS
Mejor amigo de Alfredo, que cambia lugar con él.

ANA SAENZ - ROSA
Es la mejor amiga de Lupita.

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La pícara soñadora

José Luis Ramos

ERNESTO ALEJANDRO - FEDERICO
Tío de Alfredo, se convierte en el papá adoptivo de Pollito.

ALEJANDRO VALENCIA - CLAUDIO
Exesposo de Rosa que se rehúsa a dejarla libre.

LUCIANA SISMONDI - ELVIRA
Exesposa de Federico, busca reconciliarse con él por dinero.

EDER ANIMAS - POLLITO
Al morir su madre se queda al cuidado de los Rochild.

PEDRO GIUNTI - ZAMORA
Papá de Pollito. Quiere sacarles dinero a los Rochild.

JOSÉ LUIS CORDERO - CAMILO
Padrino de Lupita. Necesita una operación de espalda.

BETO TORRES - GREGORIO
Patriarca de la familia Rochild.

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La pícara soñadora

José Luis Ramos

La Pícara Soñadora Abril Di Yorio Darío Duque
Nayib Canaán
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