La increíble historia de la banda mexicana que convirtió a Haaland en un corrido ¡y él los escuchó!

Cuando Noruega gana, Earling Haaland se coloca en algún lugar del campo, cerca de la tribuna donde está la porra de la selección.

Al delantero noruego le traen un tambor y él lo hace sonar mientras que los aficionados y sus compañeros de selección simulan que reman al ritmo que marca el sonido. Por alguna razón, ese festejo ha sido especialmente viral en México: se vio, por ejemplo, a varios grupos de aficionados que “remaban” durante los festejos en Paseo de la Reforma.

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Haaland es ahora un corrido sinaolense

Pero ahora, la banda de regional mexicano La Prestigiosa ha descubierto la razón: ese sonido del tambor noruego es también el de la tambora sinaloense.

Por lo menos así lo parece en la versión que La Prestigiosa hizo de lo que se ha dado en llamar “El tema de Haaland”, que es en realidad una canción rusa adaptada al nombre del delantero noruego.



La banda La Prestigiosa publicó un video en el que reinterpretan el tema al estilo sinaloense ¡mientras reman igual que los noruegos!

El video se viralizó cuando el propio Earling Haaland escribió un comentario en español: “Los escucho”. Y agregó el emoji de un taco.

