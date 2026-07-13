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Marichelo se arrepiente de los tatuajes que se hizo por amor a Jorge D’Alessio y empezó a borrarlos

La expareja del cantante mostró el proceso en un video de su perfil de Instagram

Julio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
marichelo tatuaje jorge dalessio.jpg

El tatuaje de Marichelo (en rojo) desaparecerá

Instagram/ Youtube

Marichelo atraviesa por el mismo trance que Lupillo Rivera cuando rompió su relación con Belinda.

El cantante se había hecho un tatuaje en honor al amor que le tenía a Beli (hay que precisar que ella siempre lo ha negado) de modo que tuvo que ingeniárselas para borrarlo... o en su caso, rayarlo.
El caso de Marichelo tiene otros matices: para empieza, su relación con Jorge D’Alessio no fue fugaz sino un matrimonio de tres lustros y dos hijos.
Desde febrero de este 2026, su matrimonio, sin embargo, comenzó a tener fisuras que terminaron por explotar justo al mismo tiempo que Jorge participaba en el programa “Juego de voces”.
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La separación definitiva sucedió hacia la segunda semana de abril, cuando el cantante aceptó públicamente que vivían en diferentes hogares.

¿Qué tatuajes se borró Marichelo?

Desde entonces, Marichelo solo había hecho una declaración pública: respondió las preguntas de reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde sugirió una infidelidad de parte de Jorge.

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Ahora que cumplen tres meses de la formalización de su rompimiento, Marichelo apareció en redes sociales para dejar en claro que su matrimonio con D’Alessio no solamente es cosa del pasado, sino que no quiere cargar con ese recuerdo... por lo menos en el cuerpo.
En un par de historias de su perfil de Instagram, Marichelo mostró su visita al consultorio del prestigiado dermatólogo Javier Derma.

“Vengo llegando para unas sesiones que ya verán de qué se trata”, dijo en el primero de esos videos en el que mostró el consultorio.

En un segundo video, Mairchelo aparece con el antebrazo cubierto de gasas y vendas.
“Se van los tatuajes. Les voy a dar un consejo: no se hagan tatuajes, duelen mucho”, dijo.

Marichelo tenía dos tatuajes en esa zona: el primero era un candado (cuya llave estaba tatuada en el antebrazo de Jorge D’Alessio) y el otro era una promesa de amor eterno (que también se tatuó Jorge).
Ambas desaparecerán en un par de sesiones más con Javier Derma, borrando así las huellas del amor de D’Alessio en su cuerpo.

JORGE D’ALESSIO Marichelo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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