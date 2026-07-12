Belinda Urías regresa al género regional mexicano con su programa “Más grupero”

Belinda Urías sigue consolidándose como una de las conductoras preferidas de la audiencia y ahora regresa nuevamente al ambiente de la música regional mexicana con el programa Más grupero, del canal Unife, y durante la presentación confesó que reencontrarse con los artistas del género ha sido como volver a casa.

“El regional mexicano es una relación que al final se disfruta y no es una relación tóxica, que eso es lo que más me gusta..

“Está padrísimo poder retomar después de algunos años, que estuve como retirada de lo que es el género regional mexicano, porque regresas y te encuentras a todos estos talentos con los que hiciste amistad y sigue existiendo esa camaradería”.

La comunicadora aseguró que su gusto por la música de banda nació desde la infancia y que, pese a vivir desde hace años lejos de Sinaloa, escucharla sigue siendo una forma de mantenerse conectada a sus orígenes.

“Como buena sinaloense es con la música que creces y claro que hay sinaloenses que a lo mejor no les gusta, pero a mí la verdad me encanta, y a veces me han preguntado: ‘¿De verdad te gusta esa música?’ y yo: ‘Me encanta’, no puedo explicar lo que siento cuando veo a una banda y empieza a tocar en vivo, siento un regocijo, una cosa tan bonita en el pecho de algo de mi tierra, de la comida, son muchas cosas que se vienen encima y que, ahora que tengo tantos años viviendo aquí, es tener un cachito de mi esencia y de mi tierra, creo que siempre estaré para apoyar al género, poniendo mi granito de arena”.

A propósito de esta pasión por la música regional mexicana, la conductora recordó una de las decisiones más complicadas de su trayectoria: salir de Bandamax, canal en el que estuvo 11 años y dejó en el 2021.

“La verdad es que fue bien duro, el momento de tomar la decisión de decir adiós y no porque no amara mi trabajo, creo que siempre me ha gustado y lo he disfrutado muchísimo y fue una etapa muy bonita esa que viví en Bandamax, pero de repente empezó a haber una especie de decadencia en la que llegó el punto en el que sí llegué a decir: ‘Híjole, ya no lo estoy disfrutando’, aunque es difícil porque dices: ‘Estoy en la mejor empresa, en su momento’, ‘Estoy en un supercanal’, pero de repente uno tiene que moverse de su área de confort, tomar decisiones y decir: “Tengo que moverme, tengo que crecer o tengo que hacer otras cosas”, pero sí fue una época de mucho miedo, porque es difícil tomar decisiones, ahorita que lo veo en retrospectiva creo que era necesario y también de verdad que aquí me han cobijado muchísimo, estoy desde el día uno y estoy muy agradecida, te sientes muy cuidado, no como uno más del montón, eso ha sido bien bonito”.

Belinda reconoció que comenzar desde cero ha sido una constante en su vida y que nunca ha tenido miedo de reinventarse. “He iniciado un chorro de veces, me fui a vivir a Tijuana un tiempo, entré en una televisora nueva en Tijuana, en Televisa que también me abrió las puertas, me regresé a México de cero con un hijito y fue volver a empezar, luego a buscar más chamba y tratar de salir adelante, porque sabemos que es una ciudad muy cara y que tienes que subsistir, y ya no tú sola, porque como dice el dicho: ‘Uno como quiera, pero las criaturas’, y ahora tengo tres, entonces no te puedes dar el lujo”.

Fuera de los foros, Urías asegura que su mayor responsabilidad es sacar adelante a sus tres hijos, una tarea que logra equilibrar gracias al apoyo de su familia y del equipo con el que trabaja. “De repente ha sido complicado en eventos o cositas que suceden, por ejemplo, con la escuela, con los horarios de chamba, bendito Dios, la verdad, si me han apoyado mucho en ese aspecto también, y me han permitido que en las cosas importantes pueda estar presente, entonces eso también es un gran apoyo.

“Además me siento afortunada de que tengo buena relación con su papá hoy en día y ha sido también de mucho apoyo para mí, porque cualquier cosa es como de: ‘Oye, ve a recoger a las niñas, mejor te las quedas tú y paso por ellas cuando salga’, también tengo en casa una niña que me apoya muchísimo, que es mi mano derecha, y también siempre bien pendiente de mis hijos y de todo, sino de verdad no sé, los traería, que aparte eso es una ventaja, muchas veces los traigo, aquí sí los puedo meter, sí pueden estar, no tengo que hacer los 500 memos para que me autoricen, son un amor de verdad, los cuidan, mi jefe las cuida, su esposa... todos me apoyan mientras yo chambeo”.

La presentadora también habló de los cambios que ha enfrentado recientemente en su vida privada, dejando claro que, aunque aparezca en televisión, vive las mismas dificultades que cualquier persona.

“Estoy muy bien, muy tranquila, muy estable, tuve cambios de nueva cuenta en mi vida personal, pero he ido saliendo poco a poco, porque de repente la gente piensa que si trabajas en la tele no te pasa nada, pero sí, es una vida normal, común y corriente, y te pasan cosas, te enfermas, te sientes mal, y tienes problemas emocionales, problemas económicos, familiares, pero no puedes no hacerlo, tienes que seguir para adelante, no hay más”.

Para Urías el que la vida se complique en ocasiones, no es motivo de tirar la toalla, pues tiene razones suficientes para seguir adelante.

“Creo que mi motor más grande siempre son mis hijos, porque como mujer puedes no querer hacer, no pararte, pero tienes que, no hay opción, entonces es como lo más grande que te impulsa”.

Con la llegada de Más grupero, Belinda no dejará su ya conocida emisión Famosos sin censura, que también se transmite por Unife.

“Famosos sin censura es de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con invitados, actores, actrices, cantantes, géneros extranjeros, tenemos muchísimas cosas, la verdad, padrísimas, y Más grupero es a las 10 de la noche los miércoles, con repetición los sábados”, nos detalló Belinda llena de entusiasmo desde las instalaciones de Unife.