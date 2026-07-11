Suscríbete
Síguenos en:
Viral

A un año del escándalo en show de Coldplay, Kristin Cabot está sola y sin empleo pero con Monica Lewinsky

La ejecutiva asegura que vive de los ahorros que tenía para la universidad de sus hijos

Julio 10, 2026 • 
Alejandro Flores
kristin cabot.jpg

Kristin Cabot

Instagram

La vida de Kristin Cabot no ha hecho sino empeorar desde que fue captada por la Kiss Cam en el concierto de Coldplay.

Ya hace un año de que apareció abrazada de su jefe Andy Byron, revelando una historia romántica de la que hay varias versiones.
La más aceptada es que Byron la engañó al decirle que estaba separado de su esposa, lo cual resultó que era una mentira.
De hecho, a un año del incidente, todo indica que Andy hace vida familiar, logrando superar su aventura con Kristin.
TE RECOMENDAMOS: Alex Bisogno asegura que defenderse le dio paz y advierte a excuñada que velará por la herencia de su sobrina

Por su parte, Cabot, en una entrevista con The Boston Globe, reveló que cada vez tiene menos dinero.

“He tenido que recurrir a los ahorros para la universidad de mis hijos”, dijo.

La nueva vida de Kristin Cabot

Kristin dijo que está absolutamente consciente de que se equivocó al salir con su jefe a ese concierto.

“Cometí un error. Lo reconozco sin reservas. Tomé una decisión realmente equivocada en ese momento. No lo niego ni me pongo a la defensiva al respecto. Pero, quiero decir, no deberían matarte por eso”.

Cabot explica que desde el día de la Kiss Cam, dejó de tener contacto con Byron, a quien señala por haber tenido una “falta de transparencia”.

Te puede interesar:
karina-torres-.jpg
Famosos
Karina Torres de Las Perdidas, segunda confirmada para La Casa de los Famosos México 2026
Julio 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gomita-circo-.jpg
Famosos
Gomita sobrevivió a delicada cirugía, estrenó su propio circo y presume ser cristiana: “No me avergüenzo”
Julio 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
Geraldine-Bazan.jpg
Famosos
Geraldine Bazán destapa que divorciarse de Gabriel Soto “FUE LO MEJOR que me pudo haber pasado”
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Levy.jpg
Famosos
Mariana Levy se habría convertido en abuela de SU PRIMER NIETO, ¿qué diría? Su hijo José Emilio lo revela
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas.jpg
Famosos
Paola Rojas no puede esconder que está “enamoradísima” y se DERRITE por su nuevo novio
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lupillo-Rivera.jpg
Famosos
Lupillo Rivera demanda a su padre: le reclama las regalías de 150 canciones que SIGUE COBRANDO
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Andrea-Chaparro.jpg
Famosos
Hija de Omar Chaparro confiesa que ES BISEXUAL y bromean en podcast: “Vamos con las caras de su padre”
Julio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En cambio, mantiene ahora una estrecha amistad con Monica Lewinsky, quien trabaja en la misma empresa que la despidió.

“Ella me apoyó muchísimo y me dio la esperanza de que las cosas pudieran volver a la normalidad. Me decía: ‘Ya verás, esto va a mejorar’”.

Y de entre todos los consejos, rescata el que le dio sobre su nueva vida ya que asegura que no va a quedarse entre las sombras.

VIRAL infidelidad
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pareja-boda.jpg
Viral
Médico dona un riñón a su esposa, se separaron y la demandó para que SE LO DEVOLVIERA
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Madre-leche-materna.jpg
Viral
Mujer en Venezuela SOBREVIVE bajo escombros junto a sus tres hijos alimentándolos con leche materna
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hombre-panteon.jpg
Viral
Macabro hallazgo en el Panteón de Dolores: hallan a un hombre COLGAD0 en un árbol
Julio 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Piloto-vacio.jpg
Viral
Le pide a su alumna continuar piloteando, se quita el cinturón, abre la puerta del avión y SE LANZA al vacío
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ana-serradilla-home-1.jpg
Famosos
Ana Serradilla ya NO PODRÁ TENER HIJOS, tenía un tumor y perdió el útero: “Me duele no ser mamá”
La actriz se sometió a una delicada cirugía que cambió sus planes.
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karely ruiz
Famosos
Karely Ruiz exhibe a albañil que LE “ROBÓ” 200 mil pesos por un trabajo que nunca concluyó
La modelo compartió la foto del trabajador y ofrece una recompensa por quien confirme su paradero.
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pedro-Sola.jpg
Famosos
Reviven video donde Pedro Sola pedía CORTAR LAS CUERDAS vocales a los perros
El presentador de televisión ahora enfrenta una ola de críticas por sus declaraciones de 2022.
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ines-Gomez-Mont.jpg
Famosos
Detienen AL CUÑADO de Inés Gómez Mont, Alejandro Mario ’N’ en Cancún
El abogado también estaría involucrado en la investigación por empresas fachada, lavado de dinero y posible desvío de recursos.
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez