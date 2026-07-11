A un año del escándalo en show de Coldplay, Kristin Cabot está sola y sin empleo pero con Monica Lewinsky

La vida de Kristin Cabot no ha hecho sino empeorar desde que fue captada por la Kiss Cam en el concierto de Coldplay.

Ya hace un año de que apareció abrazada de su jefe Andy Byron, revelando una historia romántica de la que hay varias versiones.

La más aceptada es que Byron la engañó al decirle que estaba separado de su esposa, lo cual resultó que era una mentira.

De hecho, a un año del incidente, todo indica que Andy hace vida familiar, logrando superar su aventura con Kristin.

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Por su parte, Cabot, en una entrevista con The Boston Globe, reveló que cada vez tiene menos dinero.

“He tenido que recurrir a los ahorros para la universidad de mis hijos”, dijo.

La nueva vida de Kristin Cabot

Kristin dijo que está absolutamente consciente de que se equivocó al salir con su jefe a ese concierto.

“Cometí un error. Lo reconozco sin reservas. Tomé una decisión realmente equivocada en ese momento. No lo niego ni me pongo a la defensiva al respecto. Pero, quiero decir, no deberían matarte por eso”.

Cabot explica que desde el día de la Kiss Cam, dejó de tener contacto con Byron, a quien señala por haber tenido una “falta de transparencia”.

En cambio, mantiene ahora una estrecha amistad con Monica Lewinsky, quien trabaja en la misma empresa que la despidió.

“Ella me apoyó muchísimo y me dio la esperanza de que las cosas pudieran volver a la normalidad. Me decía: ‘Ya verás, esto va a mejorar’”.

Y de entre todos los consejos, rescata el que le dio sobre su nueva vida ya que asegura que no va a quedarse entre las sombras.