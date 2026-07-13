José Ramón Fernández no perdona a Faitelson: lo acusa de falso y no cree en su disculpa

En la más reciente inducción del Salón de la Fama del Futbol Mexicano, David Faitelson se levantó enfrente de todos y le extendió la mano en señal de amor y paz.

Le ofreció además una disculpa por haberlo señalado en redes sociales como un adicto.

José Ramón le aceptó la mano pero respondió nada. Se quedó callado.

Ahora ha decidido decir lo que piensa sobre ese episodio en el que él agregó otra polémica a través del libro que publicó en junio: acusó a David Faitelson de conductas sexuales inapropiadas dentro de TV Azteca.

“Tengo fotos que podrían destruir su familia”, escribió José Ramón.

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¿Por qué José Ramón Fernández no perdona a David Faitelson?

En entrevista con Yordi Rosado, el creador de Los Protagonistas (el programa de resumen deportivo por antonomasia de la televisión mexicana) dijo tajante:

“Lo escrito, escrito está, ahí está en el libro”.

Y sobre la disculpa de David Faitelson no fue menos lapidario:

“No (lo agradezco). Me imagino que la empresa para la que trabaja lo obligó a hacer eso porque es muy grave”.

De hecho, dijo que jamás se volverá a sentar con David Faitelson (reconocido como su alumno más avanzado) para compartir el pan y la sal.