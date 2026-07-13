Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

José Ramón Fernández no perdona a Faitelson: lo acusa de falso y no cree en su disculpa

El periodista deportivo también dijo que no se arrepiente de lo que escribió sobre Faitelson en su libro “El Protagonista”

Julio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
josé ramón fernández david faitelson.jpg

José Ramón y Faitelson

Instagram

En la más reciente inducción del Salón de la Fama del Futbol Mexicano, David Faitelson se levantó enfrente de todos y le extendió la mano en señal de amor y paz.

Le ofreció además una disculpa por haberlo señalado en redes sociales como un adicto.
José Ramón le aceptó la mano pero respondió nada. Se quedó callado.
Ahora ha decidido decir lo que piensa sobre ese episodio en el que él agregó otra polémica a través del libro que publicó en junio: acusó a David Faitelson de conductas sexuales inapropiadas dentro de TV Azteca.

“Tengo fotos que podrían destruir su familia”, escribió José Ramón.

TE RECOMENDAMOS: Marichelo se arrepiente de los tatuajes que se hizo por amor a Jorge D’Alessio y empezó a borrarlos

¿Por qué José Ramón Fernández no perdona a David Faitelson?

En entrevista con Yordi Rosado, el creador de Los Protagonistas (el programa de resumen deportivo por antonomasia de la televisión mexicana) dijo tajante:

“Lo escrito, escrito está, ahí está en el libro”.

Y sobre la disculpa de David Faitelson no fue menos lapidario:

“No (lo agradezco). Me imagino que la empresa para la que trabaja lo obligó a hacer eso porque es muy grave”.

De hecho, dijo que jamás se volverá a sentar con David Faitelson (reconocido como su alumno más avanzado) para compartir el pan y la sal.

“Tendría que ser con un café preparado por ti (le dijo a Yordi)... porque si no, corro riesgo”, dijo en tono de broma.

José Ramón Fernández David Faitelson
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marieclaire-harp---.jpg
Famosos
"¿Quién es mejor?” es para Marie Claire Harp un sueño cumplido tras 13 años de carrera: “Se lo pedí mucho a Dios”
Julio 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
tiorober-.jpg
Famosos
Tío Rober está listo para volar solo en gira, ahora sin su inseparable compañero El Cojo Feliz
Julio 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
mosies arizmendi manelyk.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes emiliano aguilar.jpg
Famosos
Critican a Gala Montes por coquetear con Emiliano Aguilar: “Te ves mal”
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
lucia mendez veronica castro.jpg
Famosos
La pelea de Verónica Castro con Lucía Méndez cuando se reunieron para “Mujeres Asesinas”
La rivalidad de las actrices comenzó en la década de los 80
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
jpose eduardo derbez.jpg
Famosos
El día que José Eduardo Derbez llegó crudo a “Sabadazo": “Me revolcaba en el camerino”
El actor reveló la historia que sucedió en 2013, cuando su carrera comenzó a despuntar
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo la casa de los famosos.jpg
Famosos
Una rasuradora revelaría la identidad de la sexta habitante de La Casa de los Famosos; te decimos por qué
El reality show de TelevisaUnivision comienza el 26 de julio
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
hotspanish melissa rios.jpg
Famosos
Ella es Melissa Ríos, la productora detrás de La Mansión VIP y esposa de HotSpanish
Los creadores de contenido llevan casi una década juntos y hoy tienen dos hijos
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores