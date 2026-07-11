Futbol de luto: Murió a los 25 años Jayden Adams, mundialista con Sudáfrica

Después de brillar en el torneo global de futbol este año, el mediocampista de Sudáfrica Jayden Adams, murió la noche del viernes 10 de julio.

El luto llegó al deporte ante la triste noticia, pues el jugador solo tenía 25 años. También era jugador del Mamelodi Sundowns.

Hace apenas dos semanas, Jayden había perdido a su abuela Marianna. Pese al dolor, brilló en la cancha de futbol.

Las causas de la muerte no han sido reveladas oficialmente.

Sin embargo, la policía sudafricana inició una investigación en torno al deceso, ya que el cuerpo de Jayden Adams fue encontrado en su casa de Ciudad del Cabo; no han sido revelados más detalles.

Compañeros, compatriotas y hasta el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, lamentaron la pérdida de Jayden Adams, “uno de los talentos más brillantes del fútbol nacional”.

Descanse en paz.