Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Futbol de luto: Murió a los 25 años Jayden Adams, mundialista con Sudáfrica

Descanse en paz.

Julio 11, 2026 • 
TVyNovelas
cancha-luto.jpg

Luto en el futbol

Pixabay

Después de brillar en el torneo global de futbol este año, el mediocampista de Sudáfrica Jayden Adams, murió la noche del viernes 10 de julio.

El luto llegó al deporte ante la triste noticia, pues el jugador solo tenía 25 años. También era jugador del Mamelodi Sundowns.

Hace apenas dos semanas, Jayden había perdido a su abuela Marianna. Pese al dolor, brilló en la cancha de futbol.

Las causas de la muerte no han sido reveladas oficialmente.

Sin embargo, la policía sudafricana inició una investigación en torno al deceso, ya que el cuerpo de Jayden Adams fue encontrado en su casa de Ciudad del Cabo; no han sido revelados más detalles.

Compañeros, compatriotas y hasta el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, lamentaron la pérdida de Jayden Adams, “uno de los talentos más brillantes del fútbol nacional”.

Descanse en paz.

Futbol Luto
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
kristin cabot.jpg
Viral
A un año del escándalo en show de Coldplay, Kristin Cabot está sola y sin empleo pero con Monica Lewinsky
Julio 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
Pato-Merlin.jpg
Viral
Fama de ‘Pato Merlín’ sirvió de algo a su familia: Vivían en un local y ahora YA TIENEN CASA
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pareja-boda.jpg
Viral
Médico dona un riñón a su esposa, se separaron y la demandó para que SE LO DEVOLVIERA
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gil-Mora.jpg
Famosos
Gil Mora se gradúa DE LA PREPA luego de su destacada participación con la Selección Mexicana
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
livia brito ernesto zepeda.jpg
Famosos
Livia Brito ya le pagó al fotógrafo Ernesto Zepeda por el juicio que perdió pero queda pendiente otro juicio
Zepeda contó que ahora tendrá que pagar los peritajes y personal que contrató durante el proceso legal
Julio 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
kunno-laurazapata--.jpg
Famosos
Kunno ya tiene abogado para defenderse de demanda que prepara Laura Zapata
Esto se da luego de que el influencer sugiriera en televisión que el secuestro sufrido por la primera actriz, en 2002, fuera un “autosecuestro”.
Julio 10, 2026
 · 
TVyNovelas
alexbisogno-.jpg
Famosos
Alex Bisogno asegura que defenderse le dio paz y advierte a excuñada que velará por la herencia de su sobrina
“Me defendí y encontré la paz”, nos dijo el hermano del fallecido Daniel Bisogno.
Julio 10, 2026
 · 
Grisel Vaca
Erika-Zaba-Mariana.jpg
Famosos
Erika Zaba le pide a Mariana Ochoa que NO HABLE DE OV7 si entra a ‘La Casa de los Famosos’
Su excompañera y amiga reveló que Ochoa manipula a la prensa para llamar la atención, por lo que le pide que de ingresar al reality no diga mentiras.
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez