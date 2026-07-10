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Fama de ‘Pato Merlín’ sirvió de algo a su familia: Vivían en un local y ahora YA TIENEN CASA

La dueña del pato aseguró que ocultaron donde vivían por miedo a que les quitaran el lugar.

Julio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Karla Ivette Gómez, dueña de ‘El Pato Merlín’, ya tiene una casa.

José Luis Ramos

“Si me puede ayudar para poder tener una casa, que voy a pagar; no la quiero de regalo, sino quiero tener la oportunidad de tener una Vivienda del Bienestar, que usted anuncia”.

El ‘Pato Merlín’ les ha regalado una lluvia de oportunidades y bendiciones a sus dueños. Y es que Karla Ivette Gómez reveló que con la fama de su mascota pudo acercarse a la Presidenta de la República y pedirle una oportunidad para cambiar sus condiciones de vida.

“Nosotros, antes de conocerla vivíamos en un local sobre Vértiz y Arcos de Belén; vivíamos en un local mi familia y yo”, dijo Karla Ivette.

Después contó que “no decíamos esto por temor a que la Delegación nos la pudiera quitar. Entonces, siempre dijimos ‘que vivíamos en una casa’, cuando realmente no era cierto.

“Entonces, un buen día Dios me la puso en el camino y fue cuando usted me pidió que… me preguntó si necesitaba algo. Y le comenté mi situación, le enseñé las fotos de dónde vivíamos, dónde nos bañábamos y demás, y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar. Y eso fue real, nos ayudó”, expresó la dueña de ‘Merlín’.

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En la misma conversación con Claudia Sheinbaum, la presidenta comentó: “el día que estuvo aquí con sus dos hijos y el ‘Pato Merlín’, antes de entrar a la conferencia mañanera, le pregunté: ‘Karla, ¿qué necesitan?, ¿qué necesita tu familia?’, porque se hizo muy famoso el ‘Pato Merlín’, pero quien está atrás del pato Merlín pues es una familia, ¿verdad? Le pregunté: ‘¿qué necesitas, Karla?’”.

Y me dijo: “si me puede ayudar para poder tener una casa, que voy a pagar; no la quiero de regalo, sino quiero tener la oportunidad de tener una Vivienda del Bienestar, que usted anuncia”.

Sheinbaum le explicó que como en la Ciudad de México no están haciendo muchas Viviendas del Bienestar, sino la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México está haciendo vivienda a través del Instituto de Vivienda —y ellos viven en la Ciudad— “pues hablamos con Clara, con Inti Muñoz, que es el director del INVI, les dijimos: ‘¿hay posibilidad de que pueda tener acceso a un departamento?’”. Y dijeron: “sí, tiene que venir a hacer sus trámites”.

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Karla hizo sus trámites y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, le entregó su casa.

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La dueña del famoso ‘Pato Merlín’ manifestó: “no tenemos otra cosa, más que agradecerle que nos haya escuchado en ese momento y que nos haya permitido apoyarnos en ese aspecto.

“Y, efectivamente, o sea, yo lo único que quería era que me ayudaran, que me escucharan, y yo con mi trabajo pagar mi casa para mis hijos”, dijo Karla.

Finalmente, manifestó que “hoy estoy más tranquila porque mis hijos estamos durmiendo ya en otro lugar. Estamos bien, ya no estamos vulnerables y estamos —gracias a Dios— bien por ustedes”, concluyó.

Pato Merlín
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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