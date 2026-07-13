La eliminada de MasterChef de este 12 de julio llora de alegría

En el reto de eliminación de MasterChef de este 12 de julio se enfrentaron Ixdit, Emmanuel, Camila y Jazmín.

Los cuatro tuvieron que cocinar un ave para destacar los valores preshipánicos de la gastronomía.

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Los platillos presentados fueron:

Ixdit presentó pato con ciruelas. El chef Poncho lo probó y dictaminó: “La salsa me encantó, la cocción del pato... te quedó jugoso ¡bien Ixdit”. Emmanuel presentó guajolote bañado en mole con chips de plátano. El chef Herrera lo criticó: “Sabe un poco amargo... no es lo tuyo, hay que practicarlo”. Camila presentó un platillo llamado Viva el barrio, el cual no fue bien recibido por los chefs pues la cocción de la proteína fue equivocada. Jazmín cocinó guajolote con adobo y pasilla. Los chefs lo probaron y alabaron la salsa pero la cocción quedó lenta.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef este 12 de julio?

Claudia Lizaldi dio a conocer que el público votó para salvar a Jazmín, por lo que subió al balcón de los que pasan a la siguiente ronda.

A dar a conocer su veredicto. los chef comenzaron por salvar a Ixdit, a quien alabaron por haber corregido ciertos errores al momento de cocinar.

El eliminado entonces quedó entre Camila y Emmanuel a quien el chef Herrera les criticó su actitud derrotista.

Al final, quien abandonó MasterChef 24/7 fue Camila.