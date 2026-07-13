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La eliminada de MasterChef de este 12 de julio llora de alegría

“Los amo a todos”, dijo cuando escuchó su nombre

Julio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
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El eliminado de MasterChef este 12 de julio

Captura Azteca

En el reto de eliminación de MasterChef de este 12 de julio se enfrentaron Ixdit, Emmanuel, Camila y Jazmín.

Los cuatro tuvieron que cocinar un ave para destacar los valores preshipánicos de la gastronomía.
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Los platillos presentados fueron:

  1. Ixdit presentó pato con ciruelas. El chef Poncho lo probó y dictaminó: “La salsa me encantó, la cocción del pato... te quedó jugoso ¡bien Ixdit”.
  2. Emmanuel presentó guajolote bañado en mole con chips de plátano. El chef Herrera lo criticó: “Sabe un poco amargo... no es lo tuyo, hay que practicarlo”.
  3. Camila presentó un platillo llamado Viva el barrio, el cual no fue bien recibido por los chefs pues la cocción de la proteína fue equivocada.
  4. Jazmín cocinó guajolote con adobo y pasilla. Los chefs lo probaron y alabaron la salsa pero la cocción quedó lenta.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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¿Quién fue el eliminado de MasterChef este 12 de julio?

Claudia Lizaldi dio a conocer que el público votó para salvar a Jazmín, por lo que subió al balcón de los que pasan a la siguiente ronda.

A dar a conocer su veredicto. los chef comenzaron por salvar a Ixdit, a quien alabaron por haber corregido ciertos errores al momento de cocinar.
El eliminado entonces quedó entre Camila y Emmanuel a quien el chef Herrera les criticó su actitud derrotista.

Al final, quien abandonó MasterChef 24/7 fue Camila.

“Los amo con todo mi corazón”, explotó Camila emocionada luego de ser eliminada.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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