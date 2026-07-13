Paulina Rubio festeja cumpleaños con sus hijos mientras espera la sentencia del juicio contra Colate

El cumpleaños dePaulina Rubio sucedió en medio del juicio que sostiene con su ex esposo Colate por la custodia de su hijo.

La fecha fue el 17 de junio, justo cuando se realizaron las audiencias en las que se decide su su hijo Nicolás se queda con ella o se va a vivir con su padre.

Por eso, la fiesta se tuvo que posponer hasta esta semana, lo cual, dice Paulina, valió la pena.

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En una publicación de su cuenta de Instagram, la Chica Dorada mostró fotos y videos del festejo bajo el mensaje:

“Verano con la mejor compañía”.

¿Cómo festejó su cumpleaños Paulina Rubio?

En el primero de los videos aparece Paulina en un restaurante con un pastel de chocolate con hojuelas del mismo sabor y una vela gigante.

Le cantan las mañanitas su hijo mayor Nicolás pero también el menor, Eros, fruto de su relación con Gerardo Bazúa.

Los hermanos aparecen juntos también en una de las fotos de la publicación donde se abrazan en el Puente de las Artes, de París, y con el Instituto de Francia de fondo.

También publicó un video en el que aparece una mesa con un desayuno de alta cocina y donde Paulina toma un pedazo de tocino y luego un vaso de té mientras dice: “Happy Birthday”.

Con sus hijos también aparece a la orilla de un río comiendo bocadillos de langosta de una popular cadena de comida rápida parisina.

Además de varias otras fotos con sus hijos y un video con la típica escena del guitarrista callejero en las calles europeas, Paulina cierra la publicación con un par de fotos acompañada de su padre, quien murió en enero de 2011.