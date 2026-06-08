Incluso los fans se indignan contra MasterChef por el eliminado de este 7 de junio: “Quieren puro influencer”

El tercer programa de MasterChef 24/7 provocó la indignación de los propios fans del programa.

María y Arturo se enfrentaron en un duelo final durante la primera parte del programa de este 7 de junio en el que hubo una doble eliminación.

MasterChef 24/7 ha sido especialmente polémico para los fans porque algunos consideran que este nuevo formato ha perjudicado la parte de la cocinada y se ha privilegiado el show que dan los concursantes fuera de la cocina.

En este programa, esa parte de creación de contenido estuvo a cargo de Jazmín, influencer que se ha ganado el cariño de sus seguidores por su estilo desenfadado de contar sus aventuras.

TE RECOMENDAMOS: 40 años de México 86: Así luce la bailarina que acompañó a Alberto Estrella en la legendaria inauguración

En este programa, Jazmín recibió la vista de su familia, con la que convivió mientras se realizaba la primera eliminación, ya que ella no es de las cocineras que estaban en riesgo en esta primera etapa.

¿Quién fue el eliminado que provocó el enojo de los fans?

En la cocina, mientras tanto, la sorpresa fue la presentación de Arturo López Gavito, Roy y Doña Clarita, concursantes de ediciones anteriores de MasterChef y que fungieron como capitanes de los equipos.

El momento de la primera eliminación llegó con el enfrentamiento de María (que presentó unos tacos) y Arturo (que cocinó salmón).

La decisión de los chefs fue eliminar a Arturo, quien era uno de los favoritos de los fans del programa. En cuestión de minutos, la cuenta oficial de MasterChef se llenó con comentarios en contra de la eliminación de Arturo.