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¿Aylín Mujica QUEDÓ FUERA de ‘Top Chef’ tras la muerte de su hijo? Esta es la decisión que tomó la producción

La actriz ya había grabado algunos episodios del programa.

Julio 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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¿Seguirá Aylín Mujica en ‘Top Chef VIP’?

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“Todos los participantes del show están muy afectados por lo sucedido”.

La reciente y trágica muerte de Mauro, el hijo mayor de Aylín Mujica, provocó gran consternación en el mundo del espectáculo. La cubana no ha parado de recibir mensajes de apoyo desde que se confirmó la noticia.

“Mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida”, escribió Aylín en sus redes sociales.

En tanto, mientras se revelaba que Mauro “tenía neumonía y aún así decidió viajar a la isla de Barbados. Nos cuentan que estuvo haciendo deporte, se le dificultó mucho la respiración y luego lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica, pero tristemente falleció”, dijo la presentadora Jessica Carillo.

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Cuando el joven perdió la vida se supo que Mujica permanecía en Colombia donde grababa la nueva temporada del reality de cocina ‘Top Chef VIP’.

Justo unos días antes del deceso de Mauro, se había hecho oficial que Aylín sería una de las concursantes de la quinta temporada del proyecto donde compartiría el set con Lupillo Rivera, Ninel Conde, Carlos Ponce, José Joel, Nailea Norvind y Stephanie Salas, entre otros.ÇÇ

La emisión, conducida por Carmen Villalobos, ya había comenzado a grabarse en Colombia y se estrenaría a principios de septiembre.

Por su parte, la conductora Lourdes Stephen comunicó en ‘Al Rojo Vivo’ que tras los hechos, “la producción decidió cancelar las grabaciones por unos días”.

“Todos los participantes del show están muy afectados por lo sucedido”, resaltó la presentadora.

Y añadió su compañera Jessica Carrillo: “Aylín te acompañamos con todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestras oraciones, y de la misma manera respetuosamente solicitamos que se honre la privacidad de su familia durante este periodo de duelo y tan difícil momento que están pasando”.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

Murió su hijo Mauro

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Aunque de manera oficial no se ha confirmado si Aylín Mujica continuará en el proyecto, lo cierto es que hasta antes de la muerte de su hijo en sus redes sociales su última publicación era el póster promocional de ‘Top Chef VIP’.

Aylín Mujica Top Chef VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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