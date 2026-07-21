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¿Quién es Brianda Deyanara? La influencer es habitante confirmada de “La Casa de los Famosos México”

La creadora de contenido tiene 38 millones de seguidores.

Julio 20, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Brianda Deyanara

La Casa de los Famosos México

La influencer creadora de contenido Brianda Deyanara tiene un nuevo reto: sobrevivir encerrada en La Casa de los Famosos México.

“Tengo nuevo años en redes sociales y uno busca cosas nuevas, abrirse caminos, probar cosas nuvas. Esto de los realities, tenía tiempo pensándolo, y este año decidí probar cosas nuevas, dije '¿Y si sí?’”, comentó Brianda sobre aceptar el reto.

“Tengo muchos miedos. Siento que es algo desconocido, sé que es exponerte a la opinión pública en otra magnitud. Nunca he estado sin mi teléfono, eso me da nervio. pero honestamente el que me dé miedo, siento que es porque estamos intentando cosas nuevas, si no, estamos quedando estancados”.

Brianda comenzó haciendo videos cortos...

Aunque se podría decir que su contenido es de belleza, ella asegura que no es su prioridad. “Me da flojera hacer tutoriales, entonces mi contenido es sobre mi vida, de lo que estoy viviendo en ese momento”, compartió.

Originaria de Tijuana, Baja California, la creadora de contenido tiene 30 años. Estudió Comunicación social y tiene un pasado como colaboradora del canal Telehit.

Alcanzó gran popularidad en TikTok. Entre sus romances, se supo que salió con Ryan Hoffman y Alex Casas.

La Casa de los Famosos México Brianda Deyanaya
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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