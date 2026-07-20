Papá de Ana Bárbara le contesta a Adri Toval quien dijo que “agredió sexu4lm3nt3 a sus dos HIJAS MAYORES”

“De llegar a ofrecerles, demandarla a la vieja esa que ni la conozco”.

Hace un mes, la creadora de contenido y supuesta amante del esposo de Ana Bárbara, Adri Toval, destapó un explosivo secreto que explicaría por qué la cantante se habría alejado de su familia.

Toval habló con el programa ’Siéntese quien pueda’ y reveló que el año pasado la intérprete de ‘Bandido’ había pactado una entrevista con un programa muy famoso.

“El año pasado que yo estaba vinculada sentimentalmente con Ángel, Ana Bárbara pactó una entrevista con un programa mexicano muy famoso para poder sacar unas acusaciones bastante delicadas sobre Don Antero”, dijo la costarricense.

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Y luego, dijo lo impensable: “que presuntamente habría agredido sexualmente a las dos hijas mayores cuando eran niñas y que doña Lourdes estaba enterada de esta situación”.

Ante el delicado panorama, Toval asegura que “por eso Ana Bárbara había tomado distancia (de su familia)”.

La comunicadora manifestó también que esa delicada información se la contaron tanto Ángel como Ana, pero notó “ciertas inconsistencias en el relato”, mismo que le fue revelado por “Ángel personalmente y Ana Bárbara por video”.

Ante los dichos de Toval, don Antero Ugalde ya reaccionó.

“Me pone mal esta información”, fue lo primero que dijo desde San Luis Potosí para ‘Venga la Alegría’. Luego expresó que “yo no puedo creer tanta infamia. Es una persona que no conoce la vida de uno. ¿Cómo se atreve a decir semejante infamia?”, cuestionó.

El padre de Ana Bárbara aseguró que no conoce a la periodista y ante sus palabras está considerando emprender acciones legales en su contra. “De llegar a ofrecerles, demandarla a la vieja esa que ni la conozco”.

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Finalmente, y sobre las supuestas acusaciones, Don Antero insistió que está dispuesto a contar la verdad.