Paty Díaz dice que divorcio de Alexis Ayala ES KARMA por haberla hecho vivir entre insult0s, amenaz4s y viol3ncia

“Yo sí creo en el karma y siento que el karma es los hilos con los que vas tejiendo tu propia vida“.

A finales de septiembre del 2025, Paty Díaz levantó la voz y señaló a su expareja, Alexis Ayala, de haberla hecho sufrir episodios de violencia y amenazas cuando vivieron juntos. Y es que el actor relató una anécdota mientras estuvo en ‘La Casa de los Famosos México’.

Ayala dijo que una de sus ex parejas supuestamente cambió la chapa de su casa sin autorización cuando se separaron. Y aunque no dijo el nombre, Paty supo que se trataba de ella por los detalles que soltó, por lo que aprovechó para contar la verdad.

“Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear (...) Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho. Un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver, oír cosas que no debe oír, sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”.

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Díaz indicó que Alexis volvió a tomar, le fue infiel, la amenazó y la quiso golpear, por lo que ahora considera que su reciente divorcio obedece a lo mal que se portó en el pasado.

“Yo sí creo en el karma y siento que el karma es los hilos con los que vas tejiendo tu propia vida“, dijo la estrella de telenovelas.

Paty también explicó por qué guardó silencio tanto tiempo ante lo grave que vivió junto a Alexis Ayala.

“Yo he sido una persona muy prudente, muy respetuosa y a mí no me gustan los escándalos. Todo lo que he hecho ha sido con base a mi trabajo“, comentó antes de recordar que tomó la decisión de hablar porque consideró que su experiencia podía servir a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Y añadió que “no lo hago por llamar la atención, no lo hice por ser vista. Lo hago porque si con una sola persona que haya visto esto logro que no tenga miedo y pida ayuda, legal, psicológica, apoyo moral o apoyo familiar, entonces habrá valido la pena“.

En el encuentro con la prensa donde Paty habló de sus experiencias destacó que tanto mujeres como hombres podrían enfrentar situaciones que, en muchos casos, por temor impiden denunciar o pedir ayuda.

“Hay mucha gente que vive esto, muchas mujeres, hombres también. Causa vergüenza, causa miedo, causa muchas cosas, pero a fin de cuentas hay que alzar la voz, hay que contar“, indicó.

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Finalmente, la actriz dejó claro que únicamente puede dar testimonio de aquello que vivió personalmente.