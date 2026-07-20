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Hiroshi de ‘Pequeños Gigantes’ anuncia que SE CONVERTIRÁ EN PAPÁ y revela el sexo de su bebé

El cantante reveló junto a su novia la gran noticia.

Julio 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El cantante Hiroshi de ‘Pequeños Gigantes’ será papá.

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“Hoy quiero agradecer a la vida por haberme cruzado en tu camino mi niña, hoy comienza una nueva aventura de tu mano, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo”.

En 2011, el programa ‘Pequeños Gigantes’ se convirtió en uno de los más queridos, pues sus concursantes se ganaron el corazón del público con su ternura. Particularmente, Hiroshi, quien tenía 11 años, mostró además gran habilidad para el canto.

Hiroshi, quien nunca tomó clases de canto profesional, interpretaba melodías desde los 3 años, y luego, al entrar a ‘Pequeños Gigantes’ ganó tanto reconocimiento que formó parte de proyectos como ‘El Show de los Peques’ y el grupo musical ‘Megabait’ con sus compañeros Magaby, Miguel, Montse, Daryna y Jorge.

Tras probar fama, el pequeño volvió a su natal Chihuahua para continuar con sus estudios y luego de una década regresó a la Ciudad de México, dejando atrás su imagen infantil.

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El artista contó en 2019 que trabajó en tiendas de autoservicio y en la Comisión Federal de Electricidad. Y aunque estuvo alejado de los escenarios nunca dejó de componer.

En 2021 le quiso dar un segundo aire a su carrera musical y lanzó el disco ‘Ni en mil vidas’, con el que tuvo la oportunidad de presentarse en escenarios de su natal Chihuahua y Veracruz.

“Terminé mi disco y eso me hace sentir súper orgulloso de mí mismo, pues todo es de mi autoría. Gracias a mi trabajo y esfuerzo, pude lograrlo. Es mi pequeño bebé en toda la extensión de la palabra”, dijo a la revista ‘People’.

Ahora, el cantante dio a conocer junto a su novia que se convertirán en padres de una niña.

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“Hoy quiero agradecer a la vida por haberme cruzado en tu camino mi niña, hoy comienza una nueva aventura de tu mano, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo, las amo con toda mi alma a ti y a la princesa que viene en camino”, indicó.

Pequeños Gigantes papá
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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