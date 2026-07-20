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Nicolás Buenfil cuestiona que Pedro Sola SIGA EN ‘Ventaneando’: “lo que va contra tu negocio lo sacas”

El hijo de Erika Buenfil emitió su opinión y destapó que ya se le debe dar espacio a nuevas generaciones e ideologías.

Julio 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El hijo de Erika Buenfil cuestiona a ‘Ventanenado’ que mantenga a Pedro Sola en sus filas.

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“No entiendo la necesidad de dejar a Pedro Sola dentro de ‘Ventaneando’”.

Las críticas en contra de Pedro Sola no paran. A pesar de las disculpas, la campaña de sensibilización y los esfuerzos por hacer que el escándalo pase la página, el público y otros famosos no le perdonan al comunicador sus expresiones en contra de los perros.

Y es que luego de hasta una denuncia penal por decir que le daban ganas de lanzarles carne envenenada y dispararles a los dueños de los canes, ahora el hijo de Erika Buenfil se suma las críticas y cuestionamientos.

Nicolás tomó su cámara y dijo sobre el conductor de televisión y la emisión que dirige Pati Chapoy.

TE RECOMENDAMOS: ¿Lo obligaron? Pedro Sola fue a un albergue DE PERROS para “campaña de sensibilización” de TV Azteca

“No entiendo la necesidad de dejar a Pedro Sola dentro de ‘Ventaneando’. Es un negocio, a final de cuentas, lo que es contraproducente para tu negocio lo sacas. Por más que tenga amigos y conexiones, también es parte de innovar y adaptarse a las nuevas generaciones e ideologías. No está bien lo que dijo, y todavía que siga ahí se me hace de mal gusto“.

El hijo de Buenfil puso sobre la mesa no la indignación moral sino a la lógica comercial y habló sobre la permanencia de Sola, misma que no se sostiene bajo ninguna explicación.

@karinayamily

#CapCut Nicolas Buenfil exige que retiren a Pedro Solá de Ventaneando.. #nicolasbuenfil #pedrosola #ventaneando #karinayamily

♬ original sound - Karina Yamily

Añadió que dejar a Pedro en ‘Ventaneando’ es contrario a los valores de TV Azteca, quien no sancionó ni cambió nada en la emisión.

En tanto, la diputada de ‘Morena’ Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Nicolás Buenfil Pedro Sola Ventaneando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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