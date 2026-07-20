Nicolás Buenfil cuestiona que Pedro Sola SIGA EN ‘Ventaneando’: “lo que va contra tu negocio lo sacas”

“No entiendo la necesidad de dejar a Pedro Sola dentro de ‘Ventaneando’”.

Las críticas en contra de Pedro Sola no paran. A pesar de las disculpas, la campaña de sensibilización y los esfuerzos por hacer que el escándalo pase la página, el público y otros famosos no le perdonan al comunicador sus expresiones en contra de los perros.

Y es que luego de hasta una denuncia penal por decir que le daban ganas de lanzarles carne envenenada y dispararles a los dueños de los canes, ahora el hijo de Erika Buenfil se suma las críticas y cuestionamientos.

Nicolás tomó su cámara y dijo sobre el conductor de televisión y la emisión que dirige Pati Chapoy.

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“No entiendo la necesidad de dejar a Pedro Sola dentro de ‘Ventaneando’. Es un negocio, a final de cuentas, lo que es contraproducente para tu negocio lo sacas. Por más que tenga amigos y conexiones, también es parte de innovar y adaptarse a las nuevas generaciones e ideologías. No está bien lo que dijo, y todavía que siga ahí se me hace de mal gusto“.

El hijo de Buenfil puso sobre la mesa no la indignación moral sino a la lógica comercial y habló sobre la permanencia de Sola, misma que no se sostiene bajo ninguna explicación.

Añadió que dejar a Pedro en ‘Ventaneando’ es contrario a los valores de TV Azteca, quien no sancionó ni cambió nada en la emisión.

En tanto, la diputada de ‘Morena’ Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales.

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La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también condenó los comentarios y recordó que las denuncias por maltrato animal en la capital pasaron de 1,868 casos en 2019 a 3,868 en 2025.