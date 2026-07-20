¿Quién es la novia de Lamine Yamal, el campeón español que ya comparan con Pelé?

“Love you... te lo escribo en inglés para acostumbrarme”, le escribió Lamine Yamal a su novia en su cuenta de Instagram.

El futbolista español entró hoy a la historia del futbol al convertirse en el cuarto campeón más joven en la historia de la justa mundialista, una categoría en la que Pelé es el rey con apenas 17 años.

Yamal logró la hazaña ahora que acaba de cumplir 17 años, por lo cual el diario El País ya lo compara con el crack brasileño:" “Lamine emula a Pelé y niega a Messi”.

Pero fuera de la cancha, el futbolista español también tiene una historia que contar: de corazón más bien fácil, su vida romántica ha estado muchas veces en las páginas de la prensa rosa.

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La novia de Lamine Yamal

Durante el presente campeonato no fue la excepción: Inés García Santos, su novia, fue una presencia constante en los estadios donde jugó España.

Justo antes de la final, publicó una foto en la que abraza a Yamal en el estadio y le escribe: “Estás en la final, see you New York”.

Su noviazgo es en realidad muy joven: se conocieron por internet a fines de 2025 y apenas oficializaron su relación en mayo, cuando aparecieron juntos en la fiesta por el campeonato del Barcelona.

Inés García Santos es una empresaria, influencer y modelo nacida en Sevilla. Antes de comenzar a salir con Lamine, su comunidad en Instagram era de poco más de 500 mil seguidores, pero ahora ya suma1.6 millones.

El contenido de Inés García en redes sociales se enfoca en estilo de vida, turismo y modas, sobre todo enfocado en ciudades de España.

Su vida dio un giro radical a partir de su relación con Yamal y eso fue aún más evidente durante estos dos meses: detuvo todas sus actividades para acompañar a su novio en cada uno de los partidos de España.

Y en cada publicación, siempre se puede ver en los comentarios la respuesta de un Yamal enamorado.