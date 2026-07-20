Rafael Inclán sobre acusaciones contra su primo Alfonso Obregón: “que no proceda NEGATIVAMENTE para su vida”

“Confío en que no se haya metido en un problema y que no proceda negativamente para su carrera y su vida“.

El actor Rafael Inclán se pronunció por primera vez sobre las acusaciones que pesan en contra de su primo, el actor de doblaje Alfonso Obregón. El histrión admitió que está preocupado aunque dijo que no conoce todos los detalles de la investigación.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación que Rafael fue cuestionado por el presunto abuso sexual y acoso del que se le acusa a su primo.

Ante los señalamientos, Inclán pidió a todos mantenerse con prudencia mientras las autoridades realizan su trabajo.

TE RECORDAMOS: Alfonso Obregón se va de México al mismo tiempo que Brenda Rivero lo denuncia ante la ley por abuso

"¿Acoso? Bueno, pero el acoso es también visual, manual o escrito, ¿no? El acoso es de muchas formas. Con la pura mirada te acosan“, expresó don Rafael.

Y añadió en que no cuenta con la información suficiente para fijar su postura por lo que prometió empaparse de lo que ocurre y conocer la versión de su primo antes de hacer cualquier comentario.

“Mientras no se sepa, no... Voy a hablar con Alfonso, a ver en qué situación está y así se le puede ayudar“, indicó.

También explicó que desconoce cómo avanza el proceso legal y prefirió no especular. “La verdad, no estoy enterado como para no decir cosas que no son ciertas“, desveló.

Durante la conversación, el actor fue cuestionado sobre versiones que aseguraban que Alfonso había salido del país, sin embargo, respondió que no ha tenido contacto reciente con él y desconoce cuál es su situación.

“No sé nada. No nos hemos hablado Alfonso y yo... Pero voy a marcarle a él o a su hermana, a ver quién sabe algo“, señaló.

NO TE VAYAS SIN LEER: Actriz acusa a Alfonso Obregón de abuso y exhibe chat donde él lo habría confesado: “Yo tenía 16 años”

Finalmente, cuando los reporteros le preguntaron si confiaba en la inocencia de Obregón, Inclán optó por decir: “no confío... Confío en que no se haya metido en un problema y que no proceda negativamente para su carrera y su vida“, concluyó.