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Investigan a famosa trans de ‘Gran Hermano’ por robo en la modalidad de ‘VIUDA NEGRA’

La exparticipante del reality fue detenida tras las imágenes en donde entra a un hotel junto a su manager y un turista.

Marzo 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Luciana Martínez de ‘Gran Hermano’ habría drogado y robado a turista en Buenos Aires.

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Luciana Martínez, exparticipante de ‘Gran Hermano’ 2025, fue arrestada en la ciudad de Buenos Aires, tras ser señalada de participar en un robo bajo la modalidad de ‘viuda negra’.

Y es que un turista estadounidense afirma “haber sido drogado” y despojado de varias pertenencias, luego de conocer a la estrella trans en un bar de Makena y después arribar a su habitación de hotel.

Trascendió que tras conocerse en un boliche de Palermo, la pareja llegó hasta donde se alojaba el turista para concretar un servicio de índole sexual. Sin embargo, alguna situación se salió de control, por lo que Luciana habría tomado su pasaporte como “garantía de pago”. Además se habría llevado “un mouse, un teclado, un cargador y una gorra”.

Al día siguiente, el manager de Martínez habría regresado con las pertenencias a reclamar el pago pendiente.

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Por el momento ambos siguen detenidos, pero como los objetos en cuestión no tiene el “valor suficiente” como para considerar que fue obra de una ‘viuda negra’, se espera que queden en libertad.

Diversos periodistas locales obtuvieron el video del momento en que las cámaras del hotel, donde se hospedaba el turista, captan a Luciana, el hombre norteamericano y el manager de la ex Gran Hermano ingresando al lugar en la madrugada del 14 de marzo.

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En las imágenes se ve una situación totalmente extraña en donde llevan una bandeja con una botella y copas. Los tres esperan el ascensor y suben. Un dato clave para la investigación que señala la hora de ingreso a la habitación.

Según los registros que están en manos de la Justicia, Cristian Wagner, el representante de la joven, se retiró del hotel alrededor de las 7:00 de la mañana mientras que Luciana Martínez permaneció en el interior hasta las 10:30 horas.

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¿Quién es Luciana Martínez?

Ganó popularidad tras participar en ‘Gran Hermano’ en la edición 2024-2025 y su impactante vida personal y la forma en la que reveló suidentidad como mujer trans al entrar al reality, la llevó a tener más seguidores.

“Me llamo Jorge, pero hace 10 años que, a escondidas, soy Luciana”, dijo en su ingreso al reality.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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