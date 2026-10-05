“Tierra de amor y coraje” llega a las estrellas: Tres hermanos, un solo amor

Arizona se convierte en el escenario de una batalla entre dos familias ganaderas, donde una vieja rivalidad, la ambición y los sentimientos pondrán a prueba los vínculo de sus protagonistas. Tierra de amor y coraje, producción de José Alberto Castro, reúne a Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio en los papeles estelares de Clara Barrios y los hermanos Juan, Jerónimo y Lalo Coraje.

El melodrama llega a las estrellas este lunes 5 de octubre a las 21:30 horas y ya está disponible en ViX México. Su punto de partida es la relación entre los ranchos Coraje y Barrios, vecinos enfrentados desde hace años por el acceso al río. La llegada de Clara, quien después de vivir en Dallas vuelve a Arizona para apoyar a su padre, hará que esa disputa alcance nuevas dimensiones.

Rogelio Barrios quiere que su hija se convierta en heredera de su legado,p ero detrás de sus planes existe un interés todavía mayor: ha descubierto que en las tierras de los Coraje hay oro. Manuel y Patricia, padres de Juan, Jerónimo y Lalo, se niegan a vender, y esa decisión desencadena una tragedia que cambiará para siempre el destino de ambas familias. Clara está convencida de que los Coraje son responsables de la crisis que atraviesa su familia y llega dispuesta a defender lo suyo. El problema es que no contaba con encontrarse frente a Juan, un hombre con quien la confrontación será inmediata y la atracción, inevitable.

Sofía Castro asume este desafío con una protagonista que, además de carácter, tiene una fuerte conexión con la tierra y los animales. La actriz reconoce que hubo aspectos de Clara que le resultaron familiares. “Me asemejo con mi personaje, pues ambas luchamos mucho por nuestros sueños. Es una mujer fuerte, valiente, muy luchona, comprometida por lo que quiere, ama sus tierras y bueno, los tres hermanos la van a poner de cabeza”, comparte en entrevista con TVyNovelas.

Para construirla tuvo que familiarizarse con el mundo ganadero y enfrentarse a las condiciones de las locaciones. “Los animales sobre todo, el polvo, mucha tierra, en la tierra había residuos de cactus y eso a mí de repente me daba una alergia horrible en las piernas, de que estábamos ahí y yo rascándome los jeans porque era una sensación espantosa, yo le tengo terror a las víboras, entonces, había muchas víboras, gracias a Dios nunca me tocó ninguna”.

Más allá de las dificultades, la experiencia dejó una huella especial en la actriz, quien además vive uno de los momentos profesionales que más había esperado. “Es un sueño hecho realidad este proyecto, siento que va a haber un antes y un después de Tierra de amor y coraje. Fue algo que luché, peleé mucho y trabajé mucho para estar hoy aquí”, afirma.

A Juan Coraje le corresponde llevar sobre los hombros buena parte de las responsabilidades del hogar. Es el primogénito, quien se quedó al frente de las tierras y quien siente que debe proteger a sus hermanos.

Emmanuel Palomares encontró en él un personaje que le permitió explorar una personalidad marcada por la necesidad de cuidar a los demás. “La clave de mi personaje, sin duda, sería lo protector que él es, lo hace a través de la terquedad externa”, explica el actor, quien también destaca que el público verá una relación entre hermanos con momentos de unión, pero también de ego y equivocaciones.

Si Juan es el hombre que permanece arraigado a sus responsabilidades, Jerónimo mira hacia otros horizontes. El segundo hermano disfruta del poder, las mujeres y el dinero, tiene facilidad para negociar y sueña con llevar los negocios familiares a otro nivel. Su encuentro con Clara se producirá precisamente durante una negociación.

Brandon Peniche disfruta el contraste con el personaje que había interpretado anteriormente.

“Tengo una ventaja de venir de hacer un villano, pero la gente va a ver que Jerónimo es una persona buena, que es muy congruente, que se porta mal pero se cuida bien, una persona soñadora, que cree en él, que cree que el mundo está ahí para conquistarlo y eso le va a traer muchos problemas con sus hermanos”.

El actor también enfrentó el reto de pasar varias semanas lejos de su familia. “Al principio fíjate que me costó mucho trabajo, la mente es dura, y desde que empezó el proyecto primero decían que nos íbamos a ir cuatro semanas, luego seis, no, ocho, más y obviamente me entraban miedos, y el miedo se supera haciéndolo y no me arrepiento”.

El tercero en esta disputa sentimental es Lalo. El menor de los Coraje está terminando la universidad y todavía busca definir cuál será su lugar dentro de la familia. Su acercamiento con Clara comienza por cuestiones académicas, pues ella se convierte en su asesora de tesis, pero la convivencia hará que sus sentimientos cambien de rumbo. Emilio Osorio reconoce que asumir este personaje también representa un paso importante en su carrera y atribuye parte de su camino a la constancia.

Tierra de amor y coraje Octavio Lazcano

Para el joven actor, la televisión conserva una capacidad particular para acompañar al público y generar identificación. Por eso espera que la propuesta encuentre un espacio entre quienes buscan entretenimiento y también una historia con valores.

Los cuatro protagonistas coinciden en que la convivencia durante las grabaciones terminó fortaleciendo al elenco. Las semanas fuera de México hicieron que actores y equipo compartieran una rutina muy distinta a la habitual, algo que Sofía describe como una especie de campamento. “Creo que algo muy bonito que tuvo todo el elenco fue que queríamos un solo objetivo: el que este proyecto saliera bonito y saliera bien, pusimos todo el corazón, lo llenamos de mucho amor y eso se va a ver reflejado en la pantalla”.

Entre caballos, tierras, negocios y secretos familiares, Tierra de amor y coraje coloca a cuatro protagonistas en el centro de un conflicto donde nadie tendrá el camino despejado. Para ellos, amar significará también desafiar aquello que durante generaciones parecía imposible de cambiar.