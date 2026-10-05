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Hija de Lucha Villa aclara complicaciones respiratorias y si está DELICADA: “pudo haber pasado algo”

Se dio a conocer que la cantante había sido internada de emergencia por aparentes dificultades en sus pulmones.

Octubre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lucha Villa se muestra sonriente ante la vida

“Ya va a cumplir 90 años, pudo haber pasado algo pero no, nada, nada, todo en orden”.

María José, la hija de Lucha Villa, ofreció una entrevista a ‘De Primera Mano’ luego de que circularon versiones sobre su estado de salud y supuestas complicaciones respiratorias que padece.

La intérprete “está bien, está tranquila, está en San Luis. Anoche hablé para allá con mi hermana, y todo está bien, desde ayer en la tarde”, indicó.

Al tiempo, mencionó que la cantante de ‘La media vuelta’, quien permanece en San Luis Potosí, donde reside desde hace años junto a su familia, “ya va a cumplir 90 años, pudo haber pasado algo pero no, nada, nada, todo en orden”, dijo María José.

TE RECOMENDAMOS: Reportan que Lucha Villa fue hospitalizada y aunque volvió a su casa, ESTÁ DELICADA de salud

Y es que según el periodista Emilio Morales habría revelado que la cantante de rancheras presentó complicaciones en las vías respiratorias y los pulmones, lo que desencadenó en una hospitalización.

“Me llegó información hace un par de días de que (Lucha Villa) no estaba bien de salud, que tenía problemas, específicamente, en las vías respiratorias, que tenía problemas en los pulmones”, dijo Morales.

Según contó, Villa permaneció internada un par de días y luego fue dada de alta, aunque los médicos la mantuvieron en observación constante en su domicilio con la finalidad de monitorear su evolución, según contó el comunicador.

Luego de que la hija de Lucha aclarara su estado de salud, compartió que “me dijo ‘te están bombardeando’, y yo le dije ‘sí’. La verdad es que mi mami tiene una fortaleza increíble, no tiene nada, ella está bien y está tranquila, no padecemos de nada, ni de cuidados especiales ni nada de eso”.

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Cabe recordar que cumplirá 90 años el próximo 30 de noviembre.

lucha villa Salud
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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