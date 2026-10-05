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Ex de Michelle Vieth acusa que también “ESTÁ PELEADA” con su hija y que no tiene “presencia” como mamá

Christian Aparicio, padre de los hijos menores de la actriz contradice sus declaraciones.

Octubre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Michelle Vieth también está peleada con su hija, dice su ex.

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“Lo que sí tiene que quedar claro es que ese cuento que lleva la señora diciendo en los programas y en las entrevistas”.

Otra bomba estalla en las manos de Michelle Vieth luego de que su expareja y padre de sus hijos menores, Christian Aparicio, la contradijera y confesara que también “está peleada” con su hija Michelle.

Sus dichos se dieron mientras el torero esperaba a la propia hija mayor de la actriz en el aeropuerto de la ciudad de México, a donde llegó con sus hijos para recibir a su hermana con pancartas y flores.

Al ser cuestionado por la prensa, Christian dijo “yo soy partidario de que la familia, (los niños) siempre estén juntos. Los niños tienen todo el derecho de estar con sus hermanos y pues lo que se ve no se juzga”, indicó.

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Luego confesó que Leandro “también llegó conmigo. Lo recibimos con mucho amor y con mucho cariño y pues bueno, también es momento que se sepa que los artistas se deben a su público y el público no tiene por qué ser engañado”, agregó.

Aparicio acusó que desde hace 7 años, tantos sus hijos menores, como los hijos mayores de Michelle Vieth, conviven con él y que es él quien “mantiene a los cuatro”.

“Los niños pequeños viven conmigo desde hace 7 años y los niños grandes también están conmigo… Lo que sí tiene que quedar claro es que ese cuento que lleva la señora diciendo en los programas y en las entrevistas, de que se divide en cuatro y que mantiene a cuatro hijos, es la mentira más grande que se ha dicho”, afirmó.
“A los chicos los mantengo yo desde hace 7 años… Tú sabes que por pensión alimenticia, si no la pagas en tres meses, tienes consecuencias legales importantísimas. Aquí tiene casi 7 años que no se le ha pedido, pero tampoco ha tenido la voluntad… por ahí, en algún momento, pagó algunas colegiaturas, pero tampoco presencia… Es momento de que se sepa la verdad, ni mantiene a cuatro ni se parte en siete porque su tiempo lo ocupa para su trabajo y sus ocupaciones”, insistió.

Al tiempo, la expareja de Vieth señaló que contrario a lo que dijo públicamente, no sólo está distanciada de su hijo Leandro, sino también de Michelle.

“Con Michelle también está peleada y que no se haga […] y con los niños chiquitos los ve a conveniencia”, manifestó.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Michelle Vieth nos comparte su postura luego de que su hijo mayor expusiera públicamente su distanciamiento

Sobre la razón por la que Michelle Vieth estaría peleada con su hija, el torero aseveró que se trata de una situación similar a la de Leandro.

“Por lo mismo. Porque descubrió que tiene un galancito… ¿a los 21 y 19 (años)?, por favor”, concluyó.

MICHELLE VIETH hijos peleas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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