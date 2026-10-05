Natalia Jiménez destapa que ‘Cazzu’ la contactó CUANDO GANÓ la demanda por la custodia de su hija

“Que luchen, que luchen hasta el final. La infancia pasa bien rápido… Yo por mi hija dije: ‘Es por ella, no es por mí’”.

Natalia Jiménez destapó que ‘Cazzu’ la buscó después de ganar la demanda por la custodia de su hija.

Fue en medio de los festejos de la española por la resolución que le permite que su hija Alessandra permanezca bajo su tutela, que compartió audiencia recibió un mensaje privado de la argentina.

Jiménez dijo que todo el proceso con su expareja, Daniel Trueba, fue complicado, pero que decidió continuar por el bienestar de su pequeña hija.

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“Para mí era imperativo que ella tuviera una mejor vida y siento que con nosotros iba a tener una mejor vida”, manifestó Natalia, quien aseguró estar “supercontenta” porque Alessandra “ha estado superfeliz”.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a otras madres que atraviesan situaciones similares:

“Que luchen, que luchen hasta el final. La infancia pasa bien rápido… Yo por mi hija dije: ‘Es por ella, no es por mí’”.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando contó que ‘Cazzu’ se puso en contacto con ella después de conocerse la resolución.

“‘Cazzu’… me escribió, muy linda. Me escribió un mensaje privado. No voy a decir qué me puso ni que nada, pero le mando un beso muy fuerte”, confesó.

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Finalmente, Natalia también fue cuestionada por la llamada ‘Ley Cazzu’ y prefirió ser prudente al tratarse de legislación mexicana.