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Arrestan a sujeto que mantuvo el CADÁVER de su esposa en la sala por meses; controlaba el olor con jabón

Más de medio año, el hombre mantuvo a su esposa sentada en un sillón sin vida.

Julio 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
John-Emrich.jpg

El individuo manifestó no querer estar sin ella y por eso la mantuvo muerta en el sofá por meses.

Getty Images/Centro de Detención del Condado de Hardin

“Estaba acostada en el sofá, cubierta con mantas. Había muerto hace bastante tiempo”.

Un hombre fue arrestado luego de que la policía descubriera que mantuvo el cuerpo de su esposa en el sofá de su casa durante meses después de su muerte. John Emrich, de 59 años, originario de Kentucky, fue detenido bajo cargos de abuso de cadáver.

Según las autoridades, Emrich “trató intencionalmente un cadáver de una manera que indignaría a los familiares”.

La policía recibió una llamada de una persona que se identificó como sobrina de la mujer y quien dijo que no había hablado con Verónica, su tía de 61 años, desde enero.

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“Había intentado comunicarse, nunca pudo hablar con ella”, dijo a la revista People uno de los jefes de policía y añadió que “intentó contactarla por Facebook, pero había dejado de responder”.

En tanto, agentes fueron a la casa de la pareja, pero nadie respondió a la puerta. Por ello, al día siguiente, la sobrina de Emrich, fue en compañía de las autoridades.

La sobrina logró entrar en la casa y Emrich “le mostró dónde estaba su tía”. “Estaba acostada en el sofá, cubierta con mantas. Había muerto hace bastante tiempo. Más tarde se descubrió que había fallecido en febrero”.

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Ericka Rodríguez

“No quería estar sin ella”, fue la explicación que Emrich dio a las autoridades. “Había estado poniendo detergente de ropa sobre ella para controlar el olor”, reveló el jefe de la policía.
“Según lo indica la oficina del forense, se cree que ella murió de causas naturales”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pastor infiel que asesinó a su esposa EMPUJÁNDOLA a un acantilado, llevó a su amante al funeral

El esposo de la mujer fue procesado y un juez le impuso una fianza de 5 mil dólares, sin embargo permanece en prisión.

Cadáver esposa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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