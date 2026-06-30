Fofo Márquez, condenado a 17 años por tentativa de feminicidio, ¿PODRÍA SALIR de prisión?

Rodolfo Márquez Alcaraz, mejor conocido en redes sociales como Fofo Márquez, fue arrestado en abril de 2024 tras atacar brutalmente a una mujer en un estacionamiento.

Las autoridades lo declararon culpable de feminicidio en grado de tentativa y lo sentenciaron a 17 años y seis meses de prisión.

Sin embargo, recientemente se supo que los abogados del influencer buscaron que se redujera su condena, por lo que presentaron un amparo, pero de inmediato la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó considerarlo.

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Fue durante la sesión del lunes 29 de junio, cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito solicitó atraer el caso para considerar un análisis del caso.

La propuesta se sometió a votación y la mayoría voto en contra de atraer el caso: “Ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de votos por no ejercer la facultad de atracción”.

Márquez permaneció casi un año recluido en el Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, tras su detención.

Sin embargo, en enero de 2025 fue trasladado al Centro Penitenciario de Reinserción Social Molino de las Flores del municipio de Texcoco tras ser sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio.

Y es que en redes sociales se filtró un video donde aparecía siendo sometido y golpeado por agentes de custodia penitenciaria en el Penal de Barrientos.

Las imágenes causaron indignación y desataron controversia sobre el trato que estaba recibiendo el creador de contenido en prisión.

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Tras el escándalo, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, dio a conocer que fueron destituidos tanto la directora del centro penitenciario como los guardias que aparecieron en la grabación.