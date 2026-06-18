Caso Teresa Guadalupe: confirman que su cuerpo estaba desmembrado EN UNA MALETA; su hijo es principal sospechoso

Las autoridades confirmaron que los restos humanos hallados en una casa de la colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, corresponden a Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

Fue el 25 de abril pasado cuando la mujer fue reportada como desaparecida por su hijo y varios días después de “haberla visto”.

Ante los hechos, la Policía Municipal, la Secretaría del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia acudieron al domicilio tras recibir una alerta y al arribar al lugar localizaron los restos al interior de una maleta.

De acuerdo a reportes difundidos, el cuerpo estaba en una maleta negra con ruedas que fue escondida en el clóset de una de las habitaciones.

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El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición, por lo que se le realizaron estudios periciales y así se confirmó su identidad.

Teresa Guadalupe se desempeñaba como empleada de una empresa de telecomunicaciones y según la fiscalía, ingresó a su domicilio, pero ya no se le vio salir.

Las cámaras de vigilancia confirmaron su entrada y algunos vecinos reportaron haber escuchado gritos y lamentos.

En tanto, su hijo Fernando Yael ’N’, de 21 años, presentó la denuncia por la desaparición, no obstante, se presentó hasta el 1 de mayo, seis días después del hecho. Las autoridades detectaron inconsistencias en su versión, lo que derivó en su detención y vinculación a proceso por el delito de desaparición de personas cometidas por particulares.

El hijo de Teresa permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde el mes de mayo.

En un cateo previo al domicilio familiar se hallaron rastros de sangre en el baño y en una habitación, pese a habían limpiado para quitarlos, según peritos. Los tapetes de su auto también tenían manchas de sangre.

¿Por qué la mató?

Fue el comunicador Carlos Jiménez quien reveló que las autoridades sospechaban que el crimen ocurrió al interior de la vivienda familiar, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, tras una confrontación.

Según las indagatorias, previo a su desaparición, Teresa habría sostenido una discusión porque no quiso entregarle 2 mil pesos y luego, ya no se supo nada de ella.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia, registros telefónicos y entrevistas permitieron ‘atar cabos’ y detectar inconsistencias en horarios, recorridos y movimientos narrados por el joven. A ello se sumó un cateo en el domicilio vinculado.

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Las autoridades también indagaron sobre el comportamiento posterior de Fernando Yael ’N’, pues continuó utilizando pertenencias de su madre tras su desaparición, incluyendo tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un automóvil propiedad de la mujer.