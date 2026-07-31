Karely Ruiz explota contra sus haters tras robo a su casa: “Gente enferma”

El robo con violencia del que fue víctima Karely Ruiz y su familia se ha convertido en centro de la polémica.

La Fiscalía de Nuevo León se encarga de investigar el caso y por ahora sólo ha informado que fueron “siete u ocho” sujetos encapuchados que entraron al domicilio de la influencer con el móvil de robar dinero y objetos de lujo.

Sin embargo, los primeros reportes señalaron que el robo fue de 20 mil pesos y unas bolsas y maletas de lujo que fueron abandonadas por los delincuentes unas calles adelante.

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El enojo de Karely Ruiz

Estos elementos peculiares del caso provocaron dudas entre los seguidores y haters de Karely. El ruido por esas dudas se hizo tan viral en redes sociales que la influencer ha decidido responder a aquellos que suponen que ella “inventó el robo” para ganar clicks.

“La gente está enferma. Tantos comentarios deseándole el mal a mi familia y diciendo que yo inventé todo por fama”, publicó en un mensaje de Instagram.

También publicó otro mensaje mucho más largo en el que argumentó que se siente vulnerada en su privacidad luego de que se filtró en medios algunos de sus datos personales, incluyendo su dirección.

“Exponer la ubicación o información personal de alguien puede tener consecuencias muy serias. Informar es una cosa pero ya poner en riesgo la vida y la tranquilidad de una persona es muy distinta”.

Los mensajes de Karely Instagram

Igual que hizo ayer con su advertencia contra los delincuentes, Karely dijo que tiene en la mira a las personas que la perjudicaron.