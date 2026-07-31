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Karina Torres y Gema Garoa peligrosamente cerca: El inesperado clic lésbico en LCDLFM

Entre besos y caricias, las dos habitantes han establecido una relación que parece romántica

Julio 30, 2026 • 
Alejandro Flores
karina torres y gema garoa (1).jpg

Gema Garoa y Karina Torres

Captura LCDF

Gema Garoa lo anunció desde el primer día: “quiero vivir toda la experiencia con ustedes”.

Lo dijo durante el brindis de bienvenida a La Casa de los Famosos y todo indica que “toda la experiencia”, incluye una relación con Karina Torres.
La actriz protagonizó su primer beso dentro de La Casa de los Famosos con Karina en un momento que resultó bastante íntimo.
Ocurrió la tarde del 28 de julio cuando estaban en la sala, y Karina notó que Gema no traía ropa interior, pues al abrazar a Aldo, pudo ver su zona íntima.

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Entre risas, Karina le advirtió que la pudo haber visto todo México, pero Gema dijo que no le preocupaba tanto porque ya no viven sus padres. Sin embargo, las bromas comenzaron a surgir, y en un momento, como símbolo de su amistad, Karina y Gema unieron sus labios y protagonizaron el primer beso de La Casa de los Famosos México 2026.

Por si fuera poco, durante la prueba por el presupuesto, Karina y Gema volvieron a darse un beso en la boca.

Pruebas del clic lésbico entre Karina y Gema

Después de esas demostraciones, Gema y Karina aprovechan cualquier momento libre para juntarse: se abrazan, platican, se acurrucan y se insinúan cosas eróticas.

Uno de los momentos más tiernas fue este jueves, cuando estaban en la sala y de pronto, como si fuera cosa cotidiana entre ellas, Gema comenzó a acariciar las manos de Karina.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La reacción de Torres fue reflejo de su personalidad: en tono juguetón le pidió que dejará de hacerlo... porque la gente “va a pensar que somos novias”.

Pero la intimidad no se ha reducido a señales románticas inocentes, también han tenido pláticas subidas de tono.
La más polémica sucedió en el vestidor, donde Gema, incitada por Aldo Rendón, le hizo una propuesta indecorosa a Karina Torres.
Ella otra vez se hizo la difícil y se negó a lo que le pedía Gema bajo un argumento irrefutable:
“No puedo porque soy chava”

Aunque Karina también ha mencionado que Masad Altamimi le gusta, es evidente que su cercanía con Gema Garoa es la más peligrosamente romántica dentro de la casa.

Karina Torres Gema Garoa La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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