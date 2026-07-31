Karina Torres y Gema Garoa peligrosamente cerca: El inesperado clic lésbico en LCDLFM

Gema Garoa lo anunció desde el primer día: “quiero vivir toda la experiencia con ustedes”.

Lo dijo durante el brindis de bienvenida a La Casa de los Famosos y todo indica que “toda la experiencia”, incluye una relación con Karina Torres.

La actriz protagonizó su primer beso dentro de La Casa de los Famosos con Karina en un momento que resultó bastante íntimo.

Ocurrió la tarde del 28 de julio cuando estaban en la sala, y Karina notó que Gema no traía ropa interior, pues al abrazar a Aldo, pudo ver su zona íntima.

TE RECOMENDAMOS: Esposa del influencer ‘Soy El May’ termina CIEGA Y CON PARAPLEJÍA tras dar a luz; denuncian irregularidades

Entre risas, Karina le advirtió que la pudo haber visto todo México, pero Gema dijo que no le preocupaba tanto porque ya no viven sus padres. Sin embargo, las bromas comenzaron a surgir, y en un momento, como símbolo de su amistad, Karina y Gema unieron sus labios y protagonizaron el primer beso de La Casa de los Famosos México 2026.

Por si fuera poco, durante la prueba por el presupuesto, Karina y Gema volvieron a darse un beso en la boca.

Pruebas del clic lésbico entre Karina y Gema

Después de esas demostraciones, Gema y Karina aprovechan cualquier momento libre para juntarse: se abrazan, platican, se acurrucan y se insinúan cosas eróticas.

Uno de los momentos más tiernas fue este jueves, cuando estaban en la sala y de pronto, como si fuera cosa cotidiana entre ellas, Gema comenzó a acariciar las manos de Karina.

La reacción de Torres fue reflejo de su personalidad: en tono juguetón le pidió que dejará de hacerlo... porque la gente “va a pensar que somos novias”.

Karina Torres diciéndole a Gema Garoa que se suelten las manos porque la gente va a pensar que son novias, Aldo Rendón se ponía triste por no estar incluido y le dicen que él es el hombre y le da a las dos JAKSKA bye😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/IOZyOd4WfJ — nacho con O (@NachoConO) July 31, 2026

Pero la intimidad no se ha reducido a señales románticas inocentes, también han tenido pláticas subidas de tono.

La más polémica sucedió en el vestidor, donde Gema, incitada por Aldo Rendón, le hizo una propuesta indecorosa a Karina Torres.

Ella otra vez se hizo la difícil y se negó a lo que le pedía Gema bajo un argumento irrefutable:

“No puedo porque soy chava”

Aunque Karina también ha mencionado que Masad Altamimi le gusta, es evidente que su cercanía con Gema Garoa es la más peligrosamente romántica dentro de la casa.