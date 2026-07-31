Paola, esposa de José Eduardo Derbez, responde a la acusación de que fue infiel

La versión de que José Eduardo Derbez y su esposa Paola Dalay tienen una crisis matrimonial que los mantiene distanciados se ha viralizado cada vez más.

Los rumores crecieron de manera exponencial cuando ella borró fotos de su cuenta de Instagram en la que sus seguidores comenzaron a escribir mensajes para preguntarle si es verdad.

En una reacción poco usual, Paola decidió responder algunos de esos comentarios para dejar en claro su postura respecto a algunas dudas, sobre todo relacionadas con el hecho de que hubo infidelidad en la pareja.

La respuesta de Paola Dalay

En una publicación de la esposa de José Eduardo, los comentarios se salieron de control y una de sus seguidoras incluso dio un nombre que supuestamente sería el tercero en discordia.

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“No sé porqué pero esta chica comenzó a salir mucho con un chico que se llama Lalo Arzate, algo así, y en sus comentarios se ve mucho mas cariñosa que con José Eduardo”.

Esta respuesta generó muchas reacciones con comentarios de seguidores tanto del actor como de la creadora de contenido.

La polémica se terminó cuando la propia Paola Dalay escribió un mensaje que sirvió para negar categóricamente el rumor.

La influencer incluso arrobó al supuesto tercero en discordia para demostrar la verdadera naturales de su relación.

La conversación en el Instagram de Paola Instagram

Se trata de Lalo Arzate, un financiero dedicado a la banca privada y del cual en su perfil de Instagram se puede constatar que es muy cercano a Paola... pero también a José Eduardo.

Arzate es amigo de ambos, y ha compartido cenas, cumpleaños y hasta viajes.