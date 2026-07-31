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¿Dónde están los 26 mil dólares recaudados por la muerte del hijo de Aylín Mujica?

Osamu Menéndez, padre de Mauro, detalla la donación, la cual actualmente está bloqueada

Julio 30, 2026 • 
Alejandro Flores
mauro mendndez hija aylin mujica.jpg

Mauro Menéndez

Instagram

Cuando murió Mauro Menéndez, en medio del dolor y el caos por la noticia, sus amigos decidieron abrir una cuenta de GoFundMe.

Esta plataforma sirve para recaudar fondos para las más variadas causas, desde pagar cuentas de hospital hasta pagar viajes a competencias deportivas y artísticas.
Mauro Menéndez fue hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, quienes fueron pareja hace tres décadas.
Apenas había cumplido 30 años y se dedicaba a la música electrónica cuando decidió hacer un viaje a Barbadas para asistir a un evento deportivo. Antes de viajar, había notado que estaba enfermo de las vías respiratorias pero quiso ir a Barbados a pesar de los consejos de su madre.
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En el evento deportivo, Mauro se descompensó y entró en crisis. Tuvo varios infartos y finalmente murió a pesar de que fue trasladado al hospital.

¿Dónde está el dinero recaudado para el funeral del hijo de Aylín Mujica?

Las horas que tardaron los padres de Mauro en llegar a Barbados fue el lapso en el que los amigos decidieron abrir la cuenta para recaudar dinero con el objetivo de “ayudar a la familia”.
En total se recaudaron 26 mil dólares, aunque el destino del dinero todavía no es claro, ni siquiera para Osamu.
En una entrevista, la única que ha concedido, Osamu Menéndez explica que él nunca estuvo enterado del dinero recaudado.

“Fue algo que hicieron sus amigos sin informarnos a su familia”, dice el papá de Mauro.


La cuenta fue abierta por Rick, uno de sus amigos más cercanos y Osamu dice que eso le generó un problema.

“Mucha gente en vez de preocuparse cómo me siento, cómo se siente la mamá, sus hermanos, me llaman para preguntarme si estamos pidiendo dinero. No estamos pidiendo dinero”.

Sin embargo, el beneficiario del cuenta que aparece en la página de GoFundMe es precisamente Osamu Menéndez.

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Alejandro Flores

En la entrevista para el canal de Youtube La Trastienda, el cantante explica:

“La hicieron para recaudar fondos, para la familia de su amigo... para nosotros, yo ya le había dicho a Aylín que yo no tenía ningún problema de cubrir los gastos de mi hijo, pues era lo último que iba a hacer por él”.

La cuenta aparece en la página sin actualizaciones por parte del organizador (el amigo Rick) ni el beneficiario (Osamu) pero sí tiene la leyenda de que está bloqueada por petición de la familia.
Osamu no informó si ya recogió el dinero.

Aylín Mujica
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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